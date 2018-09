Vláda schválila prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území SR

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – V priebehu druhého polroka tohto roka sa uskutoční na Slovensku viacero vojenských cvičení, na ktorých sa zúčastnia zahraničné ozbrojené sily. Vláda na stredajšom rokovaní schválila aktualizovaný súhlas zahraničných ozbrojených síl na území SR, ale aj vyslanie Slovákov mimo krajiny z dielne rezortu obrany.V rámci cvičenia Slovenský štít, ktoré sa uskutoční od stredy do 3. októbra v Centre výcviku v Lešti, sa zúčastní do 200 príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických, do 80 z Poľska, do 20 z Maďarska a do 30 z Českej republiky. Od 12. do 21. septembra bude v Ružomberku počas cvičenia personálu DCM-B prítomných do 25 vojakov z Českej republiky. Z predloženého materiálu vyplýva, že precvičovanie taktických postupov síl pre špeciálne operácie bude od 29. októbra do 16. novembra v Centre výcviku v Lešti. Prítomných by na ňom malo byť do 30 príslušníkov ozbrojených síl z Poľska, ale aj po päť členov z USA a Lotyšska.V druhom polroku pôjdu aj Slováci na viaceré cvičenia do zahraničia. Od 20. septembra do 5. októbra bude v Maďarsku maximálne 50 príslušníkov Ozbrojených síl SR. V rámci cvičenia Kobra 18 sa od 23. novembra do 10. decembra zúčastní v Poľsku najviac desať vojakov. Na medzinárodné cvičenie Pegaz v Poľsku, ktoré bude od 14. do 20. októbra, pôjde do 25 Slovákov. Maximálne 15 slovenských vojakov bude 18. do 24. novembra v Poľsku na cvičení Puma. Na cvičení Blazing Lance I. v Maďarsku sa od 25. do 30. novembra zúčastnia maximálne dvaja Slováci. Precvičenie taktických postupov síl pre špeciálne operácie sa uskutoční od stredy do 16. septembra v Poľsku za účasti maximálne štyroch príslušníkov Ozbrojených síl SR. Maximálne päť vojakov zo Slovenska sa zúčastní v Poľsku od 21. do 31. októbra na precvičení taktických postupov síl pre špeciálne operácie.