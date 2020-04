Julian Assange známy z kauzy Wikileaks splodil počas pobytu na ekvádorskom veľvyslanectve dve deti

Stretli sa v roku 2011

Obáva sa, žeby mohol vo väzení zomrieť

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange počas svojho pobytu na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne splodil dve deti. V nedeľu to prezradila jeho partnerka, ktorá zároveň v obave o jeho zdravie v čase pandémie požiadala o jeho prepustenie z väzenia.Assange je už zhruba rok v londýnskom väzení Belmarsh, odkedy ho polícia odvliekla z ambasády po tom, ako mu Ekvádor zrušil azyl. Osemnásteho mája by ho malo čakať pojednávanie v súvislosti s vydaním do Spojených štátov, kde v súvislosti s činnosťou WikiLeaks čelí obvineniam zo špionáže.Stella Morris vo videu, ktoré zverejnila prostredníctvom YouTube, tvrdí, že sa s Assangeom stretla v roku 2011, keď pomáhala jeho právnickému tímu. Dokopy sa vraj dali asi o štyri roky neskôr a po dvoch rokoch sa zasnúbili. Zo vzťahu vzišli dve deti - trojročný Gabriel a ročný Max.Assange podľa jej slov narodenie oboch chlapcov sledoval prostredníctvom videoprenosu. Odvtedy ho tiež niekoľkokrát navštívili v priestoroch veľvyslanectva a komunikujú s ním cez videohovory.Morris v staršom vyhlásení, ktorým minulý mesiac podporila Assangeovu žiadosť o prepustenie na kauciu, uviedla, že spravila veľa, aby deti ochránila pred prílišnou pozornosťou, pričom Assange rešpektoval jej žiadosť o rešpektovanie ich súkromia.Pre verejné vyhlásenie sa podľa vlastných slov rozhodla po tom, ako vláda zaviedla prísne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu a to aj preto, že sa obáva, že sa vírus začne šíriť vo väzení a 48-ročný Assange by tam mohol zomrieť.Assange sa na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne ukrýval od júna 2012 pre obavy z vydania do Švédska, kde čelil obvineniu zo sexuálneho zneužitia, ktoré však už medzičasom zrušili, alebo spomínaných Spojených štátov. V apríli 2019 mu však Ekvádor zrušil azyl. Dôvodom bolo "opakované porušovanie medzinárodných dohôd a denných protokolov".Spravodajský portál BBC uvádza, že Assange má zrejme aj ďalšie deti, no veľa sa o nich nevie. Jeho dospelý syn Daniel Assange údajne pôsobí ako softvérový dizajnér v Austrálii. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.