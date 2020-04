Vydržte, Covid-19 ustupuje, vyhlásil prezident Zeman a súhlasil by s predĺžením núdzového stavu

Na epidémiu budú spomínať ako na povodne

Spoločnosť musíme uzdraviť láskou a solidaritou

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman podľa vlastných slov cíti nádej a opatrenia proti šíreniu koronavírusu podľa neho zabrali. Myslí si však, že Snemovňa mala umožniť predĺženie núdzového stavu do 15. mája. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii televízie Prima Partie.Občanov zároveň vyzval, aby vydržali. Vo veľkonočnom posolstve v Českej televízii uviedol, že je potrebné spoločnosť uzdraviť solidaritou a láskou.V Partii Zeman poznamenal, že nie je záruka, že ak sa spoločnosť vystaví voľnému priebehu epidémie, bude človek imúnny. Námestníka ministra zdravotníctva Romana Prymulu si podľa vlastných slov váži, no prikláňa sa skôr k názoru, že je lepšie populáciu chrániť a neuchylovať sa k takzvanému premorovaniu."Môžeme len vychádzať z opatrení, ktoré sa už osvedčili v iných krajinách," povedal s tým, že liberálna cesta, ktorú zvolilo napríklad Švédsko sa podľa neho neosvedčila. Najlepšie je teda pokračovať v súčasných krokoch."Keď sa líšia názory odborníkov, politik si musí vybrať, čo je jeho dilema," uviedol a zároveň ľudí poprosil, aby vydržali. "Vydržte, pretože sa nám darí, epidémia ustupuje. Za niekoľko týždňov si dáme dole rúška," skonštatoval Zeman.Český prezident si myslí, že ekonomika sa následkom pandémie nezrúti a ekonómov vyzval, aby sa nenechali ovplyvniť profesionálnou deformáciou, pretože najdôležitejšie je ľudské zdravie a život sa podľa neho nedá vymeniť za ekonomický rast."Stratíme možno dva či tri mesiace, ale zachránime množstvo ľudských životov," zhodnotil. Vymenoval pritom aj niekoľko možností, odkiaľ by vláda podľa neho mohla získať potrebné financie a ako by mala smerovať svoju pomoc občanom.Epidémia podľa Zemana nezmení českú spoločnosť. "Na túto epidémiu budeme spomínať ako na niečo, čo prešlo, ako na povodne," skonštatoval s tým, že spoločnosť bude meniť mladá generácia.Okrem toho Zeman v nedeľu predniesol aj veľkonočné posolstvo, o čo ho podľa jeho slov požiadal kardinál Duka. "Dnes nebudem hovoriť o ekonomike ani o koronavíruse. Budem hovoriť o nádeji," povedal na úvod."Naša spoločnosť nie je mŕtva, je zranená a my všetci by sme ju mali uzdraviť. Nemôžeme ju uzdraviť nenávisťou, ktorá sa niekedy objavuje na sociálnych sieťach, ale môžeme ju uzdraviť láskou a vzájomnou solidaritou," vyjadril sa vo vysielaní Českej televízie a vyzval na solidaritu k deťom a starším ľuďom.Zeman zatiaľ naposledy vystúpil s prejavom 19. marca, keď občanov vyzval na odvahu a zároveň varoval pred zľahčovaním epidémie i pred panikou. Prejav vtedy vysielala len súkromná televízia Prima.Česká republika do dnešného dňa potvrdila 5 905 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom ochoreniu COVID-19 zatiaľ podľahlo 132 ľudí.