Jumbo-Visma ovládol všetky tohtoročné Grand Tours, Vueltu prekvapivo vyhral Kuss (video+foto)

Budúcoročná 79. edícia pretekov Vuelta a Espaňa sa začne v portugalskej metropole Lisabon, ktorý bol v roku 1997 prvým dejiskom úvodnej etapy mimo Španielska. V Portugalsku budú v roku 2024 začínať celkovo tri etapy, okrem Lisabonu aj v mestách Oeiras a Cascais.





18.9.2023 (SITA.sk) - Americký cyklista Sepp Kuss sa stal prekvapivým celkovým víťazom záverečného podujatia Grand Tour v aktuálnej sezóne, na etapových pretekoch Vuelta a Espaňa v Španielsku mal byť pritom pomocník hviezdnych kolegov z tímu Jumbo-Visma Dána Jonasa Vingegaarda a Slovinca Primoža Rogliča . Napokon sa všetci umiestnili na pódiu v celkovom poradí a potvrdili dominanciu holandského tímu v roku 2023.Kuss zvíťazil v súťaži o červený dres o 17 sekúnd pred dvojnásobným šampiónom Tour de France Vingegaardom a o 68 sekúnd pred trojnásobným víťazom Vuelty Rogličom. Tím Jumbo-Visma má ako prvý v histórii celkových víťazov na všetkých Grand Tour v jednom roku, keďže Roglič triumfoval na Giro d'Italia a Vingegaard na Tour de France Kuss je prvý Američan, ktorý uspel na podujatí Grand Tour, od roku 2013, keď to dokázal Chris Horner tiež na Vuelte.Dvadsaťdeväťročný Kuss sa nečakane dostal na čelo celkovej klasifikácie tohtoročnej Vuelty v ôsmej etape a zostal tam až do konca."Je to úžasné. V poslednej etape som trpel asi najviac zo všetkých. Som rád, že je už koniec. Rozhodne mi to zmení život, na tieto preteky budem s radosťou spomínať. Nejaký čas mi ešte potrvá, kým si to uvedomím. Teraz na mňa čaká veľká oslava s rodinou a priateľmi, čo bude výnimočné," povedal rodák z Colorada po nedeľňajšej 21. etape v Madride. Zvíťazil v nej Austrálčan Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), ktorý tak potvrdil triumf v bodovacej súťaži.Vrchársku súťaž ovládol obhajca celkového prvenstva z minulého roka Belgičan Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ktorý sa tiež stal najbojovnejším jazdcom pretekov. O šancu na dobré umiestnenie prišiel v etape so slávnym stúpaním na Col du Tourmalet, v ktorej zaostal o takmer pol minúty.V súťaži o najlepšieho mladého cyklistu zvíťazil 21-ročný Španiel Juan Ayuso (SAE Team Emirates), ktorý skončil v celkovom poradí štvrtý s mankom 3:08 min na Kussa. Evenepoel sa napokon do prvej desiatky nezmestil.