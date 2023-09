Sainz na VC Singapuru prerušil víťazné série Verstappena i Red Bullu, Russell v poslednom kole havaroval (foto)

Druhé víťazstvo Sainza

Najhoršie umiestnenie Verstappena

18.9.2023 (SITA.sk) - Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen aj tím Red Bull prišli o neporaziteľnosť v aktuálnej sezóne, v nedeľňajšej Veľkej cene Singapuru totiž zvíťazil Španiel Carlos Sainz zo Scuderie Ferrari . Na stupňoch pre víťazov ho doplnili Brit Lando Norris McLarenu a jeho krajan Lewis Hamilton Mercedesu . Verstappen sa musel uspokojiť s piatym miestom.Dvadsaťpäťročný Holanďan na predošlej Veľkej cene Talianska v Monze prekonal historický rekord Nemca Sebastiana Vettela z roku 2013, keď zvíťazil v desiatych pretekoch bez prerušenia a celkovo v 12 zo 14 v ročníku. Red Bull ťahal rekordnú sériu 15 triumfov za sebou. Aj keď v Singapure Verstappen chýbal na pódiu, zvýšil si náskok na čele Pohára jazdcov už na 151 bodov pred tímovým kolegom Sergiom Pérezom z Mexika. Do konca sezóny zostáva sedem pretekov.Sainz naplno využil štart z prvého miesta aj to, že na mestskej trati v Singapure sa ťažko prebieha. Nočné preteky zvládol výborne takticky a dosiahol druhé víťazstvo v F1.„Mal som pocit, že to mám pod kontrolou. Dobre som viedol preteky až do víťazného konca. To bol ten najlepší pocit," skonštatoval španielsky pilot.V závere ohrozoval jeho triumf Brit George Russell na Mercedese, ale v poslednom kole z tretej priečky havaroval a daroval pódium 7-násobnému šampiónovi Hamiltonovi.Verstappen zaznamenal najhoršie umiestnenie v pretekoch od novembra 2022. Napriek tomu je v komfortnej pozícii a mal by získať tretí titul za sebou.„Všetko musí byť perfektné, aby ste mohli zvíťaziť vo všetkých pretekoch sezóny. Vedel som, že príde aj neúspech a je to absolútne v poriadku," vyhlásil suverénny líder šampionátu.O návrat na najvyšší stupienok sa pokúsi už počas najbližšieho víkendu na Veľkej cene Japonska v Suzuke.