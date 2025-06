Jún patrí deťom! SND pozýva rodiny na rozprávky, workshopy a tvorivé zážitky

Divadelné rozprávky, ktoré deti zbožňujú

5.6.2025 (SITA.sk) - Kde sa stretáva hudba, tanec, fantázia a smiech detí? No predsa v Slovenskom národnom divadle! Jún tu už tradične patrí malým divákom a ich rodičom. Čakajú vás obľúbené rozprávkové predstavenia, tvorivé workshopy a množstvo sprievodných aktivít, ktoré deti vtiahnu do čarovného sveta divadla. A nielen ako divákov – ale aj ako hercov, spevákov či malých umelcov.Ak vaše deti ešte nikdy neboli na balete, Zle strážené dievča (La Fille mal gardée) (7. a 8. 6.) je ideálnou prvou voľbou. Veselý príbeh z vidieka, rozkošné baletné "sliepočky", tance v slame aj romantika – to všetko v slnečnej atmosfére francúzskej farmy.Milovníci kníh Braňa Jobusa sa môžu tešiť na Muflóna Ancijáša v opere (21. 6.). Okrem veselého hudobného dobrodružstva plného nezvyčajných postavičiek vás čaká aj samotný Braňo Jobus, ktorý príde deťom podpísať knižky a odfotiť sa pri Muflónej fotostene.Novinkou sezóny je čarovná opera Perníková chalúpka (14. a 15. 6.) – krásne výtvarné spracovanie, čarovná hudba a známy rozprávkový príbeh robia z tohto titulu ideálny vstup do sveta opery pre celú rodinu.Aby bol divadelný zážitok ešte intenzívnejší, pripravilo SND ku každému detskému predstaveniu metodické listy. Deti sa v nich zábavnou formou dozvedia, čo ich čaká, a po predstavení si môžu s rodičmi položiť zvedavé otázky: čo sa im páčilo, čo pochopili, čo si myslia o postavách... Je to skvelá pomôcka pre rodičov aj pedagógov, ako viesť deti k hlbšiemu vnímaniu umenia – hravo a bez nátlaku.Čo tak vymeniť sedadlo diváka za javisko? V júni sú pripravené aj tri víkendové workshopy pre deti od 6 do 12 rokov:Netreba žiadne skúsenosti – len chuť tvoriť a dobrú náladu!V pokladnici SND nájdete aj malé radosti: magnetky, ceruzky, divadelný pas plný úloh, veselé tašky či šálky.Divadlo vnímané očami detí je kúzelné. Príďte si ho v júni zažiť spoločne – v Slovenskom národnom divadle!