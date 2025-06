Recenzia: Ostrov mŕtvych v Divadle Aréna ponúka istotu, že divadelné umenie na Slovensku má nádej na prežitie

Oba sa odohrávajú v kruhu známych, jeden na hrade, druhý v L.A..

Reč je o inscenácii Ostrov mŕtvych, ktorá vznikla v rámci spolupráce VŠMU a Divadla Aréna. Premiéru mala v Štúdiu LOFT Divadla Aréna 29.4. 2025.

Ak sa pre ňu rozhodnete, ocitnete sa v komornom priestore, a po spočiatku rozpačitom pocite a vsúvaní jednej kocky do druhej si v mysli pomaly vytvoríte skladačku dvoch paralelných príbehov zo zdanlivo úplne rozdielnych svetov.

Zúbok alias komorník hradu (Marek Lupták) vás ale popremosťuje oboma tragédiami. Plnými humoru, ako aj dobre zvolenej situačnej komiky, hoci ešte kde tu subtilnejšieho a "časom neopracovaného" hereckého prejavu poslucháčov magisterského a doktorandského štúdia na VŠMU.

Ktorí si však zvolili dielo, kde nie je jednoduché vždy zachovať kompaktnosť a pri dvojení postáv stálu hereckú polohu každej z nich.

Tím umelcov pochádza z hereckého ročníka Táne Pauhofovej a Ľuboša Kostelného, prizvaná bola autorka textu Ivana Kováčiková, réžiu mal Matej Trnovec pod pedagogickým vedením Rastislava Balleka, ktorého spolupráca s Divadlom Aréna trvá už niekoľko rokov.

„Hracou plochou“ nazvali tvorcovia príbeh hororu s kriminálnou zápletkou. Na tomto maliarskom plátne inscenácie sa vhĺbia úvahy, a to úvahy o blízkom ako i ďalekom. Ale najmä o tom, ako cez túto priepasť v tele povrazolezca bez istenia a možnosti reparátu, do tej záverečnej plošiny bezpečne prísť. Pretože, predstavenie samotné „humorným rozprávaním“ o možnom blízkom začína, ale i o istom ďalekom, končí.

Minimálne sa teda darí mladým umelcom donútiť prítomného uvažovať o tom, „čo by bolo, keby…“.

Predstavme si osud človeka ako ucho ihly a cestu nášho života ako niť, ktorú máme doň navliecť. Je teda rozdiel, ak niť navliekame s trasúcimi sa rukami, alebo s istotou.

Uvažovať o zámere mladých umelcov môžeme z viacerých uhlov pohľadu, no za to, že si zvolili veľké sústo, ktoré aj so cťou zvládli, im patrí vďaka. Presvedčiť sa o tom, už musí ísť každý návštevník Ostrova mŕtvych do Štúdia LOFT v Divadle Aréna sám.

Tvorcovia

Autor, Hudobná dramaturgia Ivana Kováčiková

Réžia Matej Trnovec

Úprava Sami Furmánek, Matej Trnovec

Dramaturgia Ivana Kováčiková, Sami Furmánek

Scéna Dominika Katonová

Kostýmy Daniela Mesárošová

Hudba Juraj Bolf, Márk Mezőszállási

Svetelný dizajn Dominika Katonová, Matej Trnovec

Produkcia Emma Vašková, Tomáš Daniel Plecháč

Hrajú

Mia / Sira Anna Magdaléna Hroboňová

Hlas / Vták smrti / Charlie Filip Pavuk

Marily / Jane Kristína Koblišková

Daniel / William Adam Hilek

Doktor Webster / Nick Márk Mezőszállási

Zúbok / Komorník Marek Lupták

Autor recenzie: Jana Jurkovičová

Foto: Bara Podola