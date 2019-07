Juncker odobril nových dočasných eurokomisárov

Na archívnej snímke Jean-Claude Juncker. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júla (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker súhlasil s tým, aby sa dočasnými členmi Európskej komisie stali Kadri Simsonová z Estónska a Ioan Mircea Pašcu z Rumunska. Oznámil to v piatok Európskemu parlamentu, ktorý má posúdiť schopnosti oboch nominantov.Simsonová a Pašcu by mali dočasne nahradiť eurokomisárov Andrusa Ansipa a Corinu Cretuovú, ktorí sa rozhodli pôsobiť v europarlamente.Juncker sa vo štvrtok stretol so Simsonovou aj Pašcuom. Dospel pritom k záveru, že ich kompetencie sú dostatočné a v súlade s článkom 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).Odporučil preto poslancom EP, aby oboch kandidátov vypočuli a posúdili ich spôsobilosť začleniť sa do kolégia komisárov v období do 31. októbra, keď sa skončí mandát súčasnej exekutívy EÚ.Jean-Claude Juncker začiatkom júna navrhol, aby uvoľnené funkcie po eurokomisároch, ktorí boli zvolení do EP, zostali neobsadené a aby sa ich kompetencie rozdelili medzi ostatných členov EK. Týmto spôsobom by sa ušetril približne milión eur na každého z dvoch náhradných komisárov v podobe nákladov na chod kancelárie, personál a nároku na dôchodok.Tento návrh však Rada EÚ minulý týždeň neschválila. To znamená, že Estónsko a Rumunsko, ktoré zostali bez eurokomisárov, majú právo vyslať do EK nových dočasných členov.Juncker sa rozhodol, že vzhľadom na krátke obdobie ich mandátu komisárom vymenovaným estónskou a rumunskou vládou nepridelí osobitné portfóliá. Budú sa zúčastňovať len na kolektívnych aktivitách exekutívy EÚ a na tímových projektoch. V liste, ktorý Juncker v piatok zaslal obom dezignovaným komisárom, im pripomenul ich povinnosť dodržiavať najvyššie profesionálne a etické normy.Šéf EK o svojom zámere týkajúcom sa doplnenia komisie informoval predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho, fínskeho premiéra Anttiho Rinneho, ktorého krajina predsedá Rade EÚ, ako aj premiérov Estónska a Rumunska Jüriho Ratasa a Vioricu Dančilaovú.Obaja dezignovaní komisári, Kadri Simsonová a Ioan Mircea Pašcu, majú právo využiť podporu aparátu a zdrojov eurokomisie, aby sa pripravili na výmenu názorov s poslancami Európskeho parlamentu. Parlament by mal potvrdiť, či stihne oboch nominantov vypočuť ešte počas budúcotýždňového plenárneho zasadania v Štrasburgu.