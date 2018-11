Juncker: Prímerie v otázke ciel na dovoz áut nemusí trvať dlho

Jean-Claude Juncker, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. novembra (TASR) - Európska únia sa zatiaľ vyhla americkým clám na dovoz áut zo zahraničia, ale to môže trvať len do konca roka. Naznačil to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v pondelok v prejave v Berlíne. To je ďalší indikátor "krehkosti" transatlantického prímeria dosiahnutého v lete.Americký prezident Donald Trump sa v júli na stretnutí vo Washingtone dohodol s Junckerom na odklade nových ciel pre autá z EÚ, kým obe strany pracujú na znížení doterajších ciel a necolných prekážok v prípade priemyselných tovarov dodávaných medzi EÚ a USA. Podľa Junckera sa tak v lete podarilo dosiahnuť, že do konca roka nedôjde k novému obchodnému konfliktu, najmä pokiaľ ide o clá na autá.Trumpova administratíva pohrozila zavedením 25 % ciel na autá z EÚ, keď minister obchodu Wilbur Ross dokončí vyšetrovanie tejto záležitosti. Dôvodom má byť národná bezpečnosť. Oznámenie o clách na autá z EÚ by tak mohlo prísť kedykoľvek pred začiatkom budúceho roka.Komisia predpokladá, že by to viedlo k zníženiu dovozu európskych automobilov a automobilových dielov do USA na polovicu.Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová v piatok (9.11.) v tejto súvislosti uviedla, že Trumpova administratíva zatiaľ prejavila len malý záujem o dosiahnutie dohody o znížení ciel priemyselných produktov. USA sa totiž sústreďujú viac na rokovania o otvorení trhu, ktoré pokračujú, ako na znižovanie ciel, povedala novinárom v Bruseli.Dodala, že EÚ je stále pripravená hľadať dohodu so Spojenými štátmi o znížení ciel na priemyselné tovary.