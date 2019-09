Juncker skritizoval von der Leyenovú za portfólio, kam spadá migrácia

Na archívnej snímke Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 12. septembra (TASR) - Dosluhujúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok skritizoval názov tematického okruhu, za ktorý bude v budúcej eurokomisii zodpovedať Margaritis Schinas. Junckerovi sa nepáči, že oblasť migrácie spadá pod širší tematický okruh s názvom Ochrana nášho európskeho spôsobu života.Rozdelenie portfólií a funkcií medzi jednotlivých eurokomisárov, ako aj názvy ich pracovnej agendy predstavila v utorok nastávajúca šéfka EK Ursula von der Leyenová. Prekvapila zvýšením počtu podpredsedníckych kresiel na osem, z ktorých tri obsadia výkonní podpredsedovia, a rovnako aj niektorými názvami funkcií pre eurokomisárov.Najspornejší je názov Ochrana nášho európskeho spôsobu života, aj preto, že do širšieho popisu pracovnej agendy patrí aj oblasť migrácie a ochrany hraníc. Spolupredsedníčka frakcie Zelených v Európskom parlamente Ska Kellerová ako prvá upozornila na to, že si von der Leyenová nevšimla rozpor medzi podporou utečencov na jednej strane a ochranou európskych hodnôt na strane druhej.Podľa následnej reakcie mnohých ďalších europoslancov by sa dal už samotný názov funkcie posúdiť v zmysle, že migranti ohrozujú európsky spôsob života.povedal Juncker v rozhovore pre spravodajský server Euronews.Podľa tlačovej agentúry AFP sa von der Leyenová ocitla pod zvyšujúcim sa nátlakom, aby zmenila pracovný názov funkcie, ktorou poverila spomínaného gréckeho eurokomisára. Ten bol donedávna hlavným hovorcom Junckerovej komisie.AFP tiež pripomenula, že po viacerých poslancoch europarlamentu už aj predstavitelia niektorých členských štátov EÚ a skupiny na ochranu ľudských práv poukazujú na to, že názov uvedenej funkcie vychádza v ústrety xenofóbnej rétorike, ktorú používajú krajne pravicové skupiny.Von der Leyenová by tento nátlak nemala ignorovať, obzvlášť kritiku zo strany Európskeho parlamentu, lebo od zákonodarného zboru EÚ v konečnom dôsledku záleží, čí bude schválená eurokomisia v tej podobe, akú jej určila jej budúca šéfka.Podľa AFP von der Leyenovej pracovný tím zatiaľ obhajuje názov uvedenej funkcie s tým, že bol stanovený v politických dokumentoch už pred mesiacom, a že portfólio, za ktoré bude zodpovedať Schinas, má na starosti nielen migráciu, ale aj na vzdelávanie, integráciu a cezhraničnú bezpečnosť.