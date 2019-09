Volkswagen popiera manipuláciu s emisiami v novších dieselových autách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Wolfsburg 12. septembra (TASR) - Volkswagen tvrdí, že jeho novšie dieselové motory nemajú softvér na manipuláciu emisií. Poprel tak správu nemeckej rozhlasovej stanice SWR, ktorá sa odvolávala na tajné dokumenty koncernu.uviedol hovorca VW pre agentúru DPA. Reagoval tým na správu SWR, podľa ktorej novšie dieselové motory spĺňajúce normu Euro 6 majú softvér, ktorý spozná, či sa vozidlo nachádza na emisnej kontrole. Konkrétne, podľa správy SWR ide o motory EA288, ktoré nahradili kontroverzné motory s označením EA189.Hovorca VW vysvetlil, že nie je zakázané, aby motory dokázali rozpoznávať jazdné cykly. Pri tom sú nastavené jednotlivé vlastnosti auta tak, že v podstate dokáže tiež rozpoznať, či sa práve nachádza v testovacom cykle. Tieto nastavenia však nesmú vývojári využiť napríklad na manipuláciu s emisiami. Nič nenasvedčuje, že by sa niečo také stalo.Koncern VW na priamu otázku stanice SWR uviedol, že vozidlá s dieselovým motorom EA288 nemajú softvér na rozpoznanie emisnej kontroly, takže nemôžu mať ani softvér na nedovolenú manipuláciu s emisiami.Už na jeseň 2015, teda krátko po vypuknutí emisného škandálu, v centre ktorého boli motory EA189, sa objavili podozrenia, že manipulácia s emisiami sa môže týkať aj novších motorov EA288. VW už vtedydospel k záveru, že obe varianty motora EA288 spĺňajúce normu Euro 6 a staršiu normu Euro 5 nemajú žiaden softvér, ktorý by v zmysle zákona predstavoval zariadenie na nedovolenú manipuláciu s emisiami.Správa SWR sa odvoláva na interné dokumenty VW z konca roka 2015, v ktorých sa detailne popisuje fungovanie rozpoznávania jazdných cyklov v motoroch EA288.Koncern montoval motor s označením EA288 do svojich vozidiel od roku 2012 a môže sa nachádzať v autách značiek Volkswagen, Škoda, Audi či Seat.