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Jungheinrich prináša nové čelné elektrické vysokozdvižné vozíky EFG 2/2i a 3/3i


Tagy: PR vysokozdvičné vozíky

S novou sériou EFG 2/2i a 3/3i uvádza Jungheinrich na trh ďalšiu generáciu svojich úspešných elektrických vysokozdvižných vozíkov. Najlepšia kompaktnosť vo svojej triede: až o 15 ...



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efg press release data8 clanok v juni 676x446 18.6.2026 (SITA.sk) - S novou sériou EFG 2/2i a 3/3i uvádza Jungheinrich na trh ďalšiu generáciu svojich úspešných elektrických vysokozdvižných vozíkov.



  • Najlepšia kompaktnosť vo svojej triede: až o 15 percent lepšia priestorová efektívnosť vďaka optimalizovanému polomeru otáčania a kompaktnej konštrukcii vozíka.

  • Výkon na mieru: tri varianty výkonu pre presné prispôsobenie rôznym profilom použitia

  • Zameranie na vodiča: menej stresu a viac komfortu vďaka priestrannému pracovnému priestoru vodiča a koncepcii vozíka s nízkou hlučnosťou a nízkymi vibráciami

  • Zameranie na bezpečnosť: až 65-percentné zníženie mŕtvych uhlov a komplexné asistenčné systémy


Jungheinrich uvádza na trh úplne novú generáciu svojich úspešných elektrických čelných vysokozdvižných vozíkov v triede do 2 ton. Séria EFG 2/2i a 3/3i vznikla na základe skúseností zo státisícov nasadených vozíkov a prináša vyššiu produktivitu, bezpečnosť aj komfort v mimoriadne kompaktnom prevedení.

Nové modely sú dostupné ako trojkolesové (EFG 2/2i) aj štvorkolesové vozíky (EFG 3/3i) s nosnosťou od 1,4 do 2 ton. Vďaka optimalizovanému dizajnu, integrovanej lítium iónovej batérii a prepracovanej geometrii riadenia dokážu ušetriť až 15 % priestoru. Zmenšený polomer otáčania umožňuje bezpečnú a rýchlu manipuláciu aj v úzkych uličkách či stiesnených výrobných priestoroch.

Výkon na mieru pre každú prevádzku


Jungheinrich ponúka tri výkonové úrovne – efficiencyPLUS, drive&liftPLUS a performancePLUS. Od základného variantu pre bežné nasadenie až po najvýkonnejšiu konfiguráciu určenú pre rýchlu manipuláciu vo viacsmenných prevádzkach. Variant performancePLUS využíva moderné synchronné motory s permanentnými magnetmi a energeticky úspornú hydrauliku, čo prináša citeľne vyšší manipulačný výkon.

Energetický koncept je modulárny: zákazníci si môžu vybrať medzi rôznymi kapacitami lítium‑iónových batérií, olovenými batériami alebo prípravou na palivové články.

Maximálny komfort a nižšia únava vodiča


Nové EFG boli navrhnuté s dôrazom na ergonomické pracovisko. Väčší priestor pre nohy, nižší nástup a prepracovaný stĺpik riadenia znižujú fyzickú záťaž. Vďaka odhlučnenej kabíne a nízkym vibráciám dosahuje vozík hlučnosť iba 63 dB(A). Nové užívateľské rozhranie s 4,3" dotykovým displejom uľahčuje intuitívne ovládanie a presnú prácu.

Bezpečnosť na prvom mieste


Výrazne prepracovaný bočný stĺpik B znižuje mŕtvy uhol pri cúvaní až o 65 %, čo je zásadný prínos pre bezpečnosť. Voliteľná panoramatická strecha a nízky prístrojový panel zlepšujú výhľad na vidlice a náklad. K dispozícii je aj široká ponuka asistenčných systémov vrátane kamerových riešení, detekcie osôb či zónového systému ochrany pred kolíziami.

Voliteľný LED pás SmartStripe zvyšuje viditeľnosť vozíka a zároveň zobrazuje stav nabitia batérie. Všetky vozíky sú štandardne prepojené na digitálny servis a poskytujú prevádzkové dáta v reálnom čase, čo umožňuje prediktívnu údržbu a skracuje servisné zásahy.

"Nové série EFG 2/2i a 3/3i prinášajú merateľné zvýšenie produktivity a zároveň vysokú istotu investície do budúcnosti. Pomáhame zákazníkom zefektívniť ich procesy už dnes a pripraviť sa na požiadavky budúcnosti," uvádza Marek Scheithauer, Global Portfolio Lead for Counterbalance Light Trucks v spoločnosti Jungheinrich.

Variant drive&liftPLUS bude dostupný od začiatku 3. štvrťroka 2026, verzie efficiencyPLUS a performancePLUS prídu na trh v roku 2027.

Silný rok plný inovácií


Nové série EFG 2/2i a 3/3i tak jasne ukazujú smer, ktorým sa Jungheinrich uberá – vyššia efektivita, dôraz na bezpečnosť a maximálny komfort pre obsluhu.

Okrem tejto novinky však spoločnosť Jungheinrich priniesla aj ďalšie významné inovácie naprieč portfóliom – od autonómneho mobilného robota EAE 212a, cez reach truck ETV 216i, až po ručne vedený paletový vozík AME 18. Práve tieto produkty zaujali odbornú verejnosť natoľko, že až tri z nich získali prestížne ocenenie Red Dot Design Award 2026.

Jungheinrich tak potvrdzuje, že jeho inovácie nie sú len reakciou na aktuálne potreby trhu, ale aktívne formujú budúcnosť intralogistiky - od manuálnych riešení až po plne automatizované systémy.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Jungheinrich prináša nové čelné elektrické vysokozdvižné vozíky EFG 2/2i a 3/3i © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR vysokozdvičné vozíky
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