|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vratislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Informácie sú ropou 21. storočia
Prvý deň na Jarnej ITAPA 2026 potvrdil, že inovácie a bezpečnosť musia napredovať ruka v ruke. Prvý deň Jarnej ITAPA 2026 nesie označenie SECURITY DAY a logicky reflektuje na dynamický vývoj a ...
Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Prvý deň na Jarnej ITAPA 2026 potvrdil, že inovácie a bezpečnosť musia napredovať ruka v ruke.
Prvý deň Jarnej ITAPA 2026 nesie označenie SECURITY DAY a logicky reflektuje na dynamický vývoj a exponenciálny nárast kybernetických hrozieb v roku 2026. Tie totiž už dávno nepredstavujú len technologický problém – môžu ochromiť fungovanie štátu, organizácií či ohroziť citlivé údaje miliónov ľudí. Podľa slov jedného zo spíkrov v súčasnosti na svete neexistuje organizácia, ktorá nie je v tomto smere zraniteľná. Dve desiatky vystúpení odborníkov zo Slovenska a zahraničia priniesli množstvo zaujímavých názorov, prekvapivých údajov, naliehavých výziev a najmä praktických riešení.
Dvojdňový program odštartovala Henna Virkunnen, výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu témou From Regulation to Capability: Europe’s Path to Digital Sovereignty. Kybernetická bezpečnosť je jednou z hlavných priorít EÚ. Európa potrebuje posilňovať svoje technologické kapacity a digitálnu suverenitu tak, aby dokázala reagovať na meniace sa bezpečnostné hrozby a zároveň si udržala silné postavenie v globálnej konkurencii. "Potrebujeme technológie, ktoré budú inovatívne a zároveň bezpečné, konkurencieschopné a zároveň odolné, silné a zároveň v súlade s demokratickými hodnotami," uviedla H. Virkkunen.
V paneli Geopolitické hrozby a ich vplyv na znalostnú ekonomiku vystúpil Ivan Mikloš, ktorý sa venoval digitálnej závislosti Európy a jej postaveniu v globálnom technologickom súperení. Podľa neho sa svet čoraz viac presúva do kybernetického priestoru a rozvoj umelej inteligencie naberá exponenciálne tempo. Technologickému vývoju dominujú USA a Čína, zatiaľ čo Európa v tejto oblasti zaostáva a jej vyhliadky na dobehnutie globálnych lídrov nie sú optimistické.
Budúcnosť Európy preto bývalý podpredseda vlády a minister financií SR nevidí v snahe kopírovať technologických gigantov, ale v schopnosti rozumne a efektívne využívať a implementovať existujúce inovácie. Práve pozícia "smart second movera" môže Európe umožniť posilniť svoju konkurencieschopnosť a získať väčšiu mieru digitálnej suverenity. Zároveň zdôraznil, že technologická transformácia je aj politickou výzvou. Európska identita je podľa neho stále slabšia než národné identity členských štátov a ak chce EÚ uspieť v globálnej konkurencii, bude musieť posilniť niektoré spoločné kompetencie a schopnosť konať jednotne.
Diskusie sa následne posunuli k otázkam, ako budovať odolnosť jednotlivých štátov a organizácií v čase rastúcich bezpečnostných hrozieb. Panel Odolná krajina: Ako riadiť krízu v digitálnom veku? sa zameral na vzťah medzi ochranou kritickej infraštruktúry, kybernetickou bezpečnosťou a kybernetickou obranou, ako aj na zabezpečenie kontinuity kľúčových služieb štátu počas incidentov a krízových situácií.
V 1on1 rozhovore vystúpil Patrik Krauspe, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, ktorý zdôraznil, že žiadny štát nedokáže úplne eliminovať riziko krízových situácií či kybernetických útokov. Kľúčové je preto riadené nastavenie procesov a mechanizmov, ktoré umožnia čo najrýchlejšiu obnovu napadnutých systémov a zachovanie fungovania základných služieb pre občanov.
P. Krauspe poukázal na to, že Slovensko je aj vďaka aktuálnej legislatíve a zavedeniu konceptu "závažného kybernetického bezpečnostného incidentu" na podobné situácie dobre pripravené. Krízy sa stali novou realitou, a preto je nevyhnutné posilňovať preventívny prístup, koordináciu a integrovanú spoluprácu všetkých relevantných zložiek. Práve schopnosť včas reagovať a efektívne obnoviť pôvodný stav po incidente bude rozhodujúcim faktorom odolnosti štátu v digitálnom veku. "Krízová pripravenosť dnes nie je len otázkou technológií. Je predovšetkým otázkou procesov, spolupráce a schopnosti prijímať rozhodnutia v reálnom čase," povedal P. Krauspe.
V centre pozornosti boli aj riešenia vedúce k bezpečnej digitálnej suverenite. Peter Balco zo spoločnosti Atos Slovensko upozornil, že jej význam rastie úmerne s rýchlym a často neregulovaným nasadzovaním umelej inteligencie do praxe.
Zdôraznil, že digitálna suverenita musí byť súčasťou digitálnej stratégie každej organizácie a tvoriť základ jej odolnosti, diferenciácie a rastu. Zároveň poukázal na vysokú závislosť Európy od zahraničných technológií. Podľa prezentovaných údajov by bez prístupu k technológiám z USA prestalo fungovať až 74 % verejne obchodovaných spoločností v EÚ. Digitálna suverenita preto nie je o izolácii, ale o riadenej nezávislosti, transparentnosti a strategickej kontrole nad dátami, technológiami a infraštruktúrou. Ide o tému, ktorá už nie je voliteľná, ale nevyhnutná pre bezpečné fungovanie organizácií aj štátov.
Zsolt Géczi z Palo Alto Networks nadviazal panelom Kybernetické bojisko 2026, v ktorom predstavil hlavné trendy formujúce súčasné kybernetické hrozby. Upozornil, že umelá inteligencia sa stala nástrojom na znásobenie schopností útočníkov. Kybernetických útokov nielen pribúda, ale podľa prezentovaných údajov sú v porovnaní s minulým rokom až štvornásobne rýchlejšie, keďže AI výrazne skracuje celý životný cyklus útoku.
Potrebu posunu od analýzy hrozieb k autonómnej kybernetickej obrane ilustroval aj vývoj v oblasti AI agentov. Ich počet dosahuje približne 1,3 miliardy a až 80 % zákazníckych riešení bude v blízkej budúcnosti využívať AI agentov. Adekvátne bezpečnostné opatrenia má však v súčasnosti zavedených menej ako 6 % organizácií.
Paralelné diskusie sa ďalej venovali otázkam ďalšieho smerovania cybersecurity priemyslu či technológiám pre bezpečnosť krajiny. Na diskusiu Martina Hrachalu z Ministerstva vnútra SR a Jozefa Voľanského z Hasičského a záchranného zboru o tom, ako technológie menia prácu polície, hasičov a bezpečnostných zložiek nadviazali ukážky Ako vyzerá moderné hasičstvo v 21. storočí? – v EXPO zóne bolo možné vidieť najmodernejšie technológie, ktoré pomáhajú zachraňovať životy počas krízových situácií doma aj v zahraničí. Medzi exponátmi bol napríklad hasičský robot Colossus, ktorý dokáže zasahovať v extrémnych podmienkach s teplotami až do 900 °C, moderné výjazdové tablety GINA poskytujúce hasičom aktuálne informácie priamo počas zásahu či systémy mobilnej krízovej komunikácie používané pri riadení mimoriadnych udalostí. Nechýbal hasičský automobil SCANIA a alternatívne robotické riešenie First Mover, drony využívané pri monitorovaní požiarov, pátraní po osobách a mapovaní povodňových oblastí vrátane transportného dronu DJI FlyCart 30 s nosnosťou až 40 kg. Súčasťou prezentácie bola aj miniponorka a ďalšie špecializované technológie, ktoré zvyšujú bezpečnosť, efektivitu a rýchlosť zásahov záchranných zložiek.
Tento dôležitý panel na Jarnú ITAPA 2026 priniesol Domagoj Marić z Pontis Technology, expert stojaci za vývojom systému PhisHRban. Ten pomocou umelej inteligencie a spracovania prirodzeného jazyka identifikuje phishingové weby a podvodné e-maily a patrí medzi významné AI cybersecurity iniciatívy v Chorvátsku.
D. Marić upozornil na rastúci problém dôveryhodnosti digitálneho obsahu. Podľa prezentovaných údajov tvorí až 51 % internetovej prevádzky syntetický obsah. AI dokáže vytvárať texty, obrázky, videá aj hlasy na úrovni, ktorá výrazne sťažuje rozlíšenie medzi autentickým a umelo vytvoreným obsahom. Zneužiteľné pritom môžu byť fotografie, hlasové nahrávky či identita konkrétnych osôb.
Za jednu z kľúčových výziev preto označil obnovu digitálnej dôvery a návrat internetu k tzv. human friendly pravidlám. V prostredí zaplavenom syntetickým obsahom môže byť podľa neho jednou z ciest ochrany aj vedomý krok späť v používaní sociálnych sietí a digitálnych nástrojov. S rastúcim objemom obsahu generovaného AI bude čoraz väčšiu hodnotu predstavovať autenticita, overiteľnosť a dôvera.
V kontexte rastúcej digitalizácie sa otvorila aj téma Kyberbezpečnostné požiadavky bez veľkého rozpočtu, Odolnosť štátu v kríze: od prvých minút po národné plány reakcie, Agentická AI ako nový útočný vektor so skvelým keynote spíkrom – etickým hackerom Danielom Hejdom či Regulačná smršť v kybernetickej bezpečnosti zastrešená Róbertom Kováčom a Zuzanou Regenda z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Finále patrilo téme Keď zlyhanie nie je možnosť: ako štát buduje kybernetickú odolnosť zameranej na schopnosti štátu zabezpečiť kontinuitu poskytovania digitálnych služieb aj v čase rastúcich kybernetických hrozieb.
Diskusia otvorila otázky budovania odolnosti kľúčových informačných systémov, pripravenosti na kybernetické incidenty a koordinácie jednotlivých rezortov pri ich riešení. Pozornosť sa sústredila aj na rozvoj bezpečnostného dohľadu, reakčných kapacít a plánov kontinuity prevádzky, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie služieb, bez ktorých sa štát nezaobíde.
V paneli vystúpili Róbert Kováč z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Jozef Pajtina z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Stanislav Schubert z Ministerstva financií SR, ktorí sa venovali výzvam spojeným s budovaním kybernetickej odolnosti verejnej správy a posilňovaním pripravenosti štátu na krízové situácie.
SECURITY DAY ukončil ITAPA OPEN TALK Kybernetická odolnosť Slovenska: od vízií k realite, do ktorého pozvanie prijali Martin Hrachala z Ministerstva vnútra SR, Ivan Makatura z Asociácie kybernetickej bezpečnosti a Ladislav Šnapko z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Počas obidvoch dní je súčasťou konferencie interaktívna EXPO zóna, v ktorej partneri a vystavovatelia prezentujú aktuálne iniciatívy a projekty, dva masterclassy a nové formáty Meet the Speaker a Meet the Exhibitor.
Podujatia ITAPA sú viac ako 25 rokov najdôležitejšou platformou na Slovensku v oblasti inovácií, modernizácie a digitalizácie spoločnosti. Každý rok sa na konferenciách ITAPA a ďalších podujatiach stretávajú kľúčové osobnosti zo Slovenska i sveta – vizionári, lídri a odborníci, ktorí posúvajú hranice možného, i zástupcovia významných médií. S viac ako 400 renomovanými rečníkmi a vyše 2 000 účastníkmi ročne je ITAPA miestom, kde sa rodia nové myšlienky a formujú strategické rozhodnutia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Informácie sú ropou 21. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvý deň Jarnej ITAPA 2026 nesie označenie SECURITY DAY a logicky reflektuje na dynamický vývoj a exponenciálny nárast kybernetických hrozieb v roku 2026. Tie totiž už dávno nepredstavujú len technologický problém – môžu ochromiť fungovanie štátu, organizácií či ohroziť citlivé údaje miliónov ľudí. Podľa slov jedného zo spíkrov v súčasnosti na svete neexistuje organizácia, ktorá nie je v tomto smere zraniteľná. Dve desiatky vystúpení odborníkov zo Slovenska a zahraničia priniesli množstvo zaujímavých názorov, prekvapivých údajov, naliehavých výziev a najmä praktických riešení.
Od regulácie ku kapacitám: Európska cesta k digitálnej suverenite
Dvojdňový program odštartovala Henna Virkunnen, výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu témou From Regulation to Capability: Europe’s Path to Digital Sovereignty. Kybernetická bezpečnosť je jednou z hlavných priorít EÚ. Európa potrebuje posilňovať svoje technologické kapacity a digitálnu suverenitu tak, aby dokázala reagovať na meniace sa bezpečnostné hrozby a zároveň si udržala silné postavenie v globálnej konkurencii. "Potrebujeme technológie, ktoré budú inovatívne a zároveň bezpečné, konkurencieschopné a zároveň odolné, silné a zároveň v súlade s demokratickými hodnotami," uviedla H. Virkkunen.
V paneli Geopolitické hrozby a ich vplyv na znalostnú ekonomiku vystúpil Ivan Mikloš, ktorý sa venoval digitálnej závislosti Európy a jej postaveniu v globálnom technologickom súperení. Podľa neho sa svet čoraz viac presúva do kybernetického priestoru a rozvoj umelej inteligencie naberá exponenciálne tempo. Technologickému vývoju dominujú USA a Čína, zatiaľ čo Európa v tejto oblasti zaostáva a jej vyhliadky na dobehnutie globálnych lídrov nie sú optimistické.
Budúcnosť Európy preto bývalý podpredseda vlády a minister financií SR nevidí v snahe kopírovať technologických gigantov, ale v schopnosti rozumne a efektívne využívať a implementovať existujúce inovácie. Práve pozícia "smart second movera" môže Európe umožniť posilniť svoju konkurencieschopnosť a získať väčšiu mieru digitálnej suverenity. Zároveň zdôraznil, že technologická transformácia je aj politickou výzvou. Európska identita je podľa neho stále slabšia než národné identity členských štátov a ak chce EÚ uspieť v globálnej konkurencii, bude musieť posilniť niektoré spoločné kompetencie a schopnosť konať jednotne.
Odolná krajina: Ako riadiť krízu v digitálnom veku?
Diskusie sa následne posunuli k otázkam, ako budovať odolnosť jednotlivých štátov a organizácií v čase rastúcich bezpečnostných hrozieb. Panel Odolná krajina: Ako riadiť krízu v digitálnom veku? sa zameral na vzťah medzi ochranou kritickej infraštruktúry, kybernetickou bezpečnosťou a kybernetickou obranou, ako aj na zabezpečenie kontinuity kľúčových služieb štátu počas incidentov a krízových situácií.
V 1on1 rozhovore vystúpil Patrik Krauspe, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, ktorý zdôraznil, že žiadny štát nedokáže úplne eliminovať riziko krízových situácií či kybernetických útokov. Kľúčové je preto riadené nastavenie procesov a mechanizmov, ktoré umožnia čo najrýchlejšiu obnovu napadnutých systémov a zachovanie fungovania základných služieb pre občanov.
P. Krauspe poukázal na to, že Slovensko je aj vďaka aktuálnej legislatíve a zavedeniu konceptu "závažného kybernetického bezpečnostného incidentu" na podobné situácie dobre pripravené. Krízy sa stali novou realitou, a preto je nevyhnutné posilňovať preventívny prístup, koordináciu a integrovanú spoluprácu všetkých relevantných zložiek. Práve schopnosť včas reagovať a efektívne obnoviť pôvodný stav po incidente bude rozhodujúcim faktorom odolnosti štátu v digitálnom veku. "Krízová pripravenosť dnes nie je len otázkou technológií. Je predovšetkým otázkou procesov, spolupráce a schopnosti prijímať rozhodnutia v reálnom čase," povedal P. Krauspe.
Digitálna suverenita ako základ odolnosti a rastu
V centre pozornosti boli aj riešenia vedúce k bezpečnej digitálnej suverenite. Peter Balco zo spoločnosti Atos Slovensko upozornil, že jej význam rastie úmerne s rýchlym a často neregulovaným nasadzovaním umelej inteligencie do praxe.
Zdôraznil, že digitálna suverenita musí byť súčasťou digitálnej stratégie každej organizácie a tvoriť základ jej odolnosti, diferenciácie a rastu. Zároveň poukázal na vysokú závislosť Európy od zahraničných technológií. Podľa prezentovaných údajov by bez prístupu k technológiám z USA prestalo fungovať až 74 % verejne obchodovaných spoločností v EÚ. Digitálna suverenita preto nie je o izolácii, ale o riadenej nezávislosti, transparentnosti a strategickej kontrole nad dátami, technológiami a infraštruktúrou. Ide o tému, ktorá už nie je voliteľná, ale nevyhnutná pre bezpečné fungovanie organizácií aj štátov.
Zsolt Géczi z Palo Alto Networks nadviazal panelom Kybernetické bojisko 2026, v ktorom predstavil hlavné trendy formujúce súčasné kybernetické hrozby. Upozornil, že umelá inteligencia sa stala nástrojom na znásobenie schopností útočníkov. Kybernetických útokov nielen pribúda, ale podľa prezentovaných údajov sú v porovnaní s minulým rokom až štvornásobne rýchlejšie, keďže AI výrazne skracuje celý životný cyklus útoku.
Potrebu posunu od analýzy hrozieb k autonómnej kybernetickej obrane ilustroval aj vývoj v oblasti AI agentov. Ich počet dosahuje približne 1,3 miliardy a až 80 % zákazníckych riešení bude v blízkej budúcnosti využívať AI agentov. Adekvátne bezpečnostné opatrenia má však v súčasnosti zavedených menej ako 6 % organizácií.
Paralelné diskusie sa ďalej venovali otázkam ďalšieho smerovania cybersecurity priemyslu či technológiám pre bezpečnosť krajiny. Na diskusiu Martina Hrachalu z Ministerstva vnútra SR a Jozefa Voľanského z Hasičského a záchranného zboru o tom, ako technológie menia prácu polície, hasičov a bezpečnostných zložiek nadviazali ukážky Ako vyzerá moderné hasičstvo v 21. storočí? – v EXPO zóne bolo možné vidieť najmodernejšie technológie, ktoré pomáhajú zachraňovať životy počas krízových situácií doma aj v zahraničí. Medzi exponátmi bol napríklad hasičský robot Colossus, ktorý dokáže zasahovať v extrémnych podmienkach s teplotami až do 900 °C, moderné výjazdové tablety GINA poskytujúce hasičom aktuálne informácie priamo počas zásahu či systémy mobilnej krízovej komunikácie používané pri riadení mimoriadnych udalostí. Nechýbal hasičský automobil SCANIA a alternatívne robotické riešenie First Mover, drony využívané pri monitorovaní požiarov, pátraní po osobách a mapovaní povodňových oblastí vrátane transportného dronu DJI FlyCart 30 s nosnosťou až 40 kg. Súčasťou prezentácie bola aj miniponorka a ďalšie špecializované technológie, ktoré zvyšujú bezpečnosť, efektivitu a rýchlosť zásahov záchranných zložiek.
Keď už nevieme, čo je skutočné: sociálne inžinierstvo a digitálna dôvera v ére AI
Tento dôležitý panel na Jarnú ITAPA 2026 priniesol Domagoj Marić z Pontis Technology, expert stojaci za vývojom systému PhisHRban. Ten pomocou umelej inteligencie a spracovania prirodzeného jazyka identifikuje phishingové weby a podvodné e-maily a patrí medzi významné AI cybersecurity iniciatívy v Chorvátsku.
D. Marić upozornil na rastúci problém dôveryhodnosti digitálneho obsahu. Podľa prezentovaných údajov tvorí až 51 % internetovej prevádzky syntetický obsah. AI dokáže vytvárať texty, obrázky, videá aj hlasy na úrovni, ktorá výrazne sťažuje rozlíšenie medzi autentickým a umelo vytvoreným obsahom. Zneužiteľné pritom môžu byť fotografie, hlasové nahrávky či identita konkrétnych osôb.
Za jednu z kľúčových výziev preto označil obnovu digitálnej dôvery a návrat internetu k tzv. human friendly pravidlám. V prostredí zaplavenom syntetickým obsahom môže byť podľa neho jednou z ciest ochrany aj vedomý krok späť v používaní sociálnych sietí a digitálnych nástrojov. S rastúcim objemom obsahu generovaného AI bude čoraz väčšiu hodnotu predstavovať autenticita, overiteľnosť a dôvera.
V kontexte rastúcej digitalizácie sa otvorila aj téma Kyberbezpečnostné požiadavky bez veľkého rozpočtu, Odolnosť štátu v kríze: od prvých minút po národné plány reakcie, Agentická AI ako nový útočný vektor so skvelým keynote spíkrom – etickým hackerom Danielom Hejdom či Regulačná smršť v kybernetickej bezpečnosti zastrešená Róbertom Kováčom a Zuzanou Regenda z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Finále patrilo téme Keď zlyhanie nie je možnosť: ako štát buduje kybernetickú odolnosť zameranej na schopnosti štátu zabezpečiť kontinuitu poskytovania digitálnych služieb aj v čase rastúcich kybernetických hrozieb.
Diskusia otvorila otázky budovania odolnosti kľúčových informačných systémov, pripravenosti na kybernetické incidenty a koordinácie jednotlivých rezortov pri ich riešení. Pozornosť sa sústredila aj na rozvoj bezpečnostného dohľadu, reakčných kapacít a plánov kontinuity prevádzky, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie služieb, bez ktorých sa štát nezaobíde.
V paneli vystúpili Róbert Kováč z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Jozef Pajtina z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Stanislav Schubert z Ministerstva financií SR, ktorí sa venovali výzvam spojeným s budovaním kybernetickej odolnosti verejnej správy a posilňovaním pripravenosti štátu na krízové situácie.
SECURITY DAY ukončil ITAPA OPEN TALK Kybernetická odolnosť Slovenska: od vízií k realite, do ktorého pozvanie prijali Martin Hrachala z Ministerstva vnútra SR, Ivan Makatura z Asociácie kybernetickej bezpečnosti a Ladislav Šnapko z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Počas obidvoch dní je súčasťou konferencie interaktívna EXPO zóna, v ktorej partneri a vystavovatelia prezentujú aktuálne iniciatívy a projekty, dva masterclassy a nové formáty Meet the Speaker a Meet the Exhibitor.
O ITAPA
Podujatia ITAPA sú viac ako 25 rokov najdôležitejšou platformou na Slovensku v oblasti inovácií, modernizácie a digitalizácie spoločnosti. Každý rok sa na konferenciách ITAPA a ďalších podujatiach stretávajú kľúčové osobnosti zo Slovenska i sveta – vizionári, lídri a odborníci, ktorí posúvajú hranice možného, i zástupcovia významných médií. S viac ako 400 renomovanými rečníkmi a vyše 2 000 účastníkmi ročne je ITAPA miestom, kde sa rodia nové myšlienky a formujú strategické rozhodnutia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Informácie sú ropou 21. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v kauze Očistec obháji. S obhajcom Parom majú pripravených množstvo argumentov – VIDEO
Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v kauze Očistec obháji. S obhajcom Parom majú pripravených množstvo argumentov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Jungheinrich prináša nové čelné elektrické vysokozdvižné vozíky EFG 2/2i a 3/3i
Jungheinrich prináša nové čelné elektrické vysokozdvižné vozíky EFG 2/2i a 3/3i