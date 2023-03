O spoločnosti Jungheinrich

21.3.2023 (SITA.sk) - Nemecký priekopník v oblasti intralogistiky Jungheinrich AG ("Jungheinrich") úspešne dokončil akvizíciu skupiny Storage Solutions ("Storage Solutions") od Merit Capital Partners, MFG Partners a manažmentu Storage Solutions. Všetky uzatváracie podmienky vrátane povolenia na kontrolu fúzií v Spojených štátoch boli splnené. S Storage Solutions pridáva Jungheinrich silnú rastovú platformu pre regálovú a skladovú automatizáciu v Spojených štátoch. Transakcia bola predtým oznámená 25. januára 2023.Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov intralogistických riešení Jungheinrich už 70 rokov napreduje vo vývoji inovatívnych a udržateľných produktov a riešení pre materiálové toky. Ako priekopník v tomto sektore sa rodinný podnik so sídlom v Hamburgu zaviazal vytvoriť sklad budúcnosti. V roku 2021 spoločnosť Jungheinrich a jej viac ako 19 000 zamestnancov vygenerovali tržby vo výške 4,24 miliardy eur. Globálna sieť zahŕňa 11 závodov a 41 servisných a predajných spoločností. Podiel je zahrnutý v MDAX.Spoločnosť Storage Solutions, založená v roku 1978 predovšetkým ako distribútor nového a použitého skladového vybavenia, sa vyvinula tak, aby spolupracovala s klientmi skladových a distribučných centier, ktorí slúžia širokému spektru potrieb priemyslu vrátane: optimalizácie pracovného toku a dizajnu zariadení, bezpečnostných inšpekcií, obstarávania skladovacích a automatizačných zariadení a uvedenie do prevádzky, inštalácia, služby životného cyklu a softvér. Ako najlepší integrátor technológií vo svojej triede sa Storage Solutions zaviazala poskytovať klientom optimálne riešenia na základe cieľov a zámerov zainteresovaných strán projektu. Prostredníctvom strategických akvizícií a organickej expanzie vytvorila spoločnosť Storage Solutions škálovateľnú platformu, aby mohla expandovať so svojou zákazníckou základňou, aby mohla slúžiť neustálemu rastu v dodávateľskom reťazci. Viac informácií nájdete tu: https://storage-solutions.com/ Informačný servis