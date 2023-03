Kišida sa v Kyjeve stretne so Zelenským a navštívi aj Poľsko

Odvaha a vytrvalosť

Osamelý hlas Číny

21.3.2023 (SITA.sk) - Japonský premiér Fumio Kišida sa v utorok v Kyjeve stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským . Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na informácie japonského ministerstva zahraničných vecí.Kišida podľa rezortu diplomacie vyjadrí „solidaritu a neochvejnú podporu Ukrajine" zo strany Japonska a „uznanie odvahe a vytrvalosti ukrajinského ľudu, ktorý sa postavil na obranu svojej domoviny".„Premiér Kišida rezolútne odmietne ruskú agresiu proti Ukrajine a jednostrannú zmenu status quo silou, a opätovne potvrdí jeho odhodlanie zachovať medzinárodný poriadok založený na zásadách právneho štátu," uviedlo ďalej ministerstvo.Kišidova návšteva prichádza v čase, keď čínsky líder Si Ťin-pching rokuje s ruským vodcom Vladimirom Putinom v Moskve.Podľa japonského verejnoprávneho vysielateľa NHK, to bude po prvý raz od druhej svetovej vojny, čo japonský premiér navštívi krajinu alebo región, kde sa bojuje. Bude to tiež prvá návšteva Ukrajiny zo strany ázijského člena skupiny G7 a prvá zo strany spojenca Spojených štátov v regióne.Dvojitá návšteva Kišidu a Siho podčiarkuje hlboké rozpory v severovýchodnej Ázii vo vzťahu k vojne na Ukrajine, keď Japonsko poskytuje Kyjevu značnú pomoc, zatiaľ čo Čína zostáva osamelým hlasom podporujúcim čoraz izolovanejšieho Putina, ktorý je globálnym vyvrheľom a podozrivým vojnovým zločincom.V stredu by mal Kišida podľa rezortu zahraničia pricestovať do Poľska. Na Ukrajinu podľa NHK vyrazil z Indie, kde sa stretol s tamojším premiérom Naréndrom Módím.