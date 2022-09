Junior Achievement Slovensko začlenil do finančnej gramotnosti s podporou brokera OZIOS aj investičné vzdelávanie

JA Slovensko

OZIOS

14.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) a broker OZIOS oznámili partnerstvo zamerané na podporu vzdelávania žiakov a učiteľov v dynamicky sa rozvíjajúcich oblastiach finančnej gramotnosti vrátane online investovania. OZIOS poskytne organizácii JA Slovensko, ktorá je s viac ako 27-tisíc žiakmi a študentmi ročne jednou z najvýznamnejších vzdelávacích organizácií tohto typu na Slovensku, finančnú a materiálnu podporu. Skúsení odborníci OZIOS na finančné technológie a online investovanie poskytnú svoj čas aj na samotnú výučbu."Svet okolo nás sa extrémne rýchlo mení a obzvlášť v oblasti finančnej gramotnosti v čase ekonomickej a spoločenskej neistoty, ktorú momentálne zažívame. V Junior Achievement Slovensko v spolupráci s našimi partnermi z komerčného prostredia, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore, prinášame študentom stredných škôl a ich učiteľom vysoko aktuálne a cenné vedomosti. Rozvoj finančnej gramotnosti a ekonomických zručností patrí k najkľúčovejším pre úspešnú a spokojnú budúcnosť mladých ľudí," uviedla k partnerstvu Eva Vargová, riaditeľka Junior Achievement Slovensko."Svet moderného investovania vnímame nielen ako príležitosť, ale aj ako prostredie plné nových finančných rizík. Naším zámerom je podeliť sa so študentmi cez vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko o naše skúsenosti s ich pochopením a zvládaním," povedal Adam Austera, hlavný analytik OZIOS.V rámci odbornej spolupráce otvorí OZIOS na svojom webe vzdelávaciu Zónu investičnej gramotnosti, ktorá bude okrem už osvedčených metód a informácií o finančnej gramotnosti od Junior Achievement Slovensko obsahovať aj vzdelávacie materiály zamerané na nástrahy investovania prostredníctvom online nástrojov a aplikácií.Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko už 30 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.Za 30 rokov pôsobenia na Slovensku má organizácia viac ako 430 000 absolventov, z ktorých sa mnohí stali úspešnými podnikateľmi, manažérmi, či riaditeľmi významných národných aj nadnárodných spoločností. JA Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete JA Worldwide , ktorá je nominovaná na Nobelovu cenu mieru a tiež bola vyhlásená ako najlepšia nezisková organizácia v zozname 100 najlepších zamestnávateľov pre inovátorov ´Best Workplaces for Innovators´. Organizácia je štvrtý rok po sebe v prvej desiatke najvýznamnejších mimovládnych organizácií na svete. https://www.jaslovensko.sk/ OZIOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti APME FX TRADING EUROPE LTD, ktorá je cyperskou investičnou spoločnosťou (CIF) pod dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre cenné papiere (CySEC) s licenciou CIF číslo 335/17.Spoločnosť OZIOS poskytuje obchodné a investičné príležitosti na akciových trhoch, trhoch s derivátmi (CFD) vrátane devíz, komodít a indexov. https://ozios.com/sk Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a nesú so sebou vysoké riziko rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. 86,36 % účtov retailových investorov zaznamenalo finančné straty pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko finančnej straty.Informačný servis