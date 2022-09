Novú lanovku v Jasnej za 17 miliónov eur pripravujú na prvé testy

Novú lanovku v horskom stredisku Jasná Nízke Tatry pripravujú na prvé testy. Investícia vo výške 17 miliónov eur tak ide do finále. Necelé tri mesiace pred začiatkom zimnej sezóny na lano nainštalovali prvú z kabín, ktorá pomôže s nastavovaním technológie. Informoval o tom Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts.





"Prvá kabína na trase je vážny signál toho, že ideme do finále. Tak, ako dodávateľská firma s lanovkou, aj my sa naplno venujeme otvoreniu zimnej sezóny 2022/2023, ktoré by malo zodpovedať veľkosti a dôležitosti tejto investície," uviedol riaditeľ horského strediska Jiří Trumpeš. Kabíny pre lanovku dodáva švajčiarska firma. Ide o 15-miestne kabíny, ktoré vznikli na objednávku.Výstavba novej lanovky sa začala v minulom roku. Prvých cestujúcich prevezie v zime 2022/2023. Lanovka podľa Galajdu pomôže odstrániť najväčší problém v doprave lyžiarov a turistov na Priehybu z Bielej púte, ktorým je zdĺhavý prestup z jestvujúcej štvorsedačky na výťah Twinliner. Lanovka bude zároveň hlavnou prepravnou líniou pre zásobovanie reštaurácií. Zároveň pôjde o bezbariérové riešenie dopravy. V objekte údolnej stanice lanovky bude okrem technológie a zázemia zachovaných aj 65 parkovacích miest pôvodného parkoviska, na ktorom objekt vyrastie.