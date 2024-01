Juniorka Jamrichová sa po úspešnom Australian Open chce zamerať na ženské súťaže, doma trénuje aj s Hantuchovou

Cítila podporu rodičov

29.1.2024 (SITA.sk) - Pred rokom sa mladá slovenská tenistka Renáta Jamrichová v Austrálii tešila z turnajového titulu v štvorhre junioriek, teraz pridala cennejší - singlový titul. A jej víťazstvo bolo suverénne.Turnajová jednotka a svetová juniorská trojka ukončila svoje účinkovanie s bilanciou 12:1 na sety, 74:33 na gemy a v šiestich zápasoch strávila na dvorcoch dokopy iba 6 hodín a 48 minút. O jediný set ju obrala v semifinále Japonka Ena Koikeová."O niečom takom som snívala, keď som malá pozerala doma v televízii prenosy z Australian Open a najviac finálové stretnutia Rogera Federera. Túžila som raz si tam zahrať a vyhrať podobný pohár. Dostala som sa na ten slávny dvorec Roda Lavera a držím trofej. Veľmi sa teším, že som si to užila, nehrala so strachom a zbavila sa počiatočnej trémy," uviedla Jamrichová v rozhovore pre denník Šport.Talentovaná hráčka sa na diaľku z Melbourne poďakovala rodičom, ktorí sledovali všetky jej zápasy prostredníctvom televíznej obrazovky."Všetky zápasy sledovali naživo v televízii, aj tie vo štvorhre. Cítila som ich podporu aj na diaľku a som im za to veľmi vďačná," podotkla trnavská rodáčka.Slovenka po najväčšom úspechu rozbiehajúcej sa kariéry potvrdila, že tenis miluje a už by ho nemenila za iný šport."Mám tenis tak rada, že aj keby sa mi nechcelo, tak budem trénovať a hrať, lebo by som si už nevybrala nič iné na svete než tenis. Je úžasné, keď človek môže robiť to, čo ho baví.“ priznala.Jamrichová doma zvykne trénovať aj so skvelými slovenskými tenistkami nedávnej minulosti na čele s bývalou svetovou päťkou a držiteľkou kompletného Grand Slamu v mixe Danielou Hantuchovou Od vlaňajška štyridsiatnička Hantuchová je stále v solídnej forme, v Melbourne si po boku Číňanky Na Li a Nemca Tommyho Haasa zahrala štvorhru, resp. miešanú štvorhru legiend a všetky tri svoje zápasy vyhrala."Vždy, keď je na Slovensku, využijem tú šancu. Daniela ešte hrá dobre, stále súťaží na turnajoch legiend. Niekedy si zatrénujem aj s Magdou Rybárikovou alebo Janou Čepelovou," pochválila sa zaujímavosťou.Zverenkyňa trénera Jána Matúša potvrdila, že v tejto sezóne by sa už chcela viac zamerať na ženské turnaje a nie tie juniorské. A to bude mať v júni iba 17 rokov."Z juniorských chcem ešte hrať na Roland Garros a Wimbledone, možno na US Open. Inak však len podujatia ITF a WTA. Už teraz po Melbourne zostávam v Austrálii ešte dva týždne na menšie turnaje s dotáciou 60 000 dolárov," dodala hráčka s veľkým potenciálom.