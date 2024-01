Čavrič po necelých ôsmich rokoch opúšťa bratislavský Slovan, pôsobiť bude v japonskom klube (video)

Odchádza do japonského klubu

Služobne najstarší hráč

29.1.2024 (SITA.sk) - Srbský futbalový útočník Aleksandar Čavrič po necelých ôsmich rokoch opúšťa mužstvo slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Ako uviedol oficiálny web „belasých“, dvadsaťdeväťročný zakončovateľ bude v kariére pokračovať v japonskom klube Kašima Antlers. Tento klub sa v roku 2016 predstavil vo finále majstrovstiev sveta klubov, v ktorom podľahol Realu Madrid až po predĺžení.„Aleksandarovi Čavričovi by sme sa radi poďakovali za všetko, čo pre Slovan odviedol. Pri bezmála osemročnom pôsobení a množstve nezabudnuteľných momentov, ktoré sme spoločne s ním zažili, sú slová prakticky zbytočné. Dlho sme sa spoločne s Čakim rozprávali o jeho budúcnosti, medzi ním a Slovanom bolo, je a určite aj bude, silné puto. Sme veľmi radi, že výsledná dohoda dáva zmysel pre všetky strany, pre Čakiho aj pre klub. S japonským klubom sme dospeli k dohode o platenom hosťovaní s následnou opciou na prestup,“ povedal na klubovom webe generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší Čavrič prišiel do bratislavského tímu v septembri 2016 a odchádza z neho ako „služobne" najstarší hráč. So Slovanom získal päť majstrovských titulov a štyrikrát triumfoval aj v Slovenskom pohári. Za Bratislavčanov odohral dovedna 265 súťažných duelov, v ktorých zaznamenal 75 gólov a 45 asistencií.„Pamätám si, že som ako mladík prišiel do Slovana s cieľom odohrať nejaký čas a ísť ďalej, nakoniec som tu zostal veľmi dlho. A som za to šťastný. Nie je jednoduché celkovo hrať za Slovan, preto si vážim tieto roky a túto príležitosť. Vždy som sa snažil odvádzať maximum pre tento klub. Chcel som, aby môj odchod dával zmysel pre všetky strany, a aby bol Slovan spokojný. Slovan mi totiž dal úplne všetko, na druhej strane, ja som mu tiež dal svoje roky i môj život. Vôbec to však neľutujem. Prežil som tu najlepšie obdobie v živote, ktoré som si naplno užil,“ poznamenal Čavrič.