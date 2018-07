Juniorské MS v atletike: Najúspešnejšia v medailovej zbierke bola Keňa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky

juniorky



1500 m: 1. Alemaz Samuelová (Et.) 4:09,67, 2. Miriam Cheropová (Keňa) 4:10,73, 3. Delia Sclabasová (Švajč.) 4:11,98

4x400 m: 1. USA (Symone Masonová, Shae Andersonová, Julia Madubuikeová, Taylor Mansonová) 3:28,74, 2. Austrália 3:31,36, 3. Jamajka 3:31,90

100 m prek.: 1. Tia Jonesová (USA) 13,01, 2. Britany Andersonová (Jam.) 13,01, 3. Cortney Jonesová (USA) 13,19

trojskok: 1. Aleksandra Načevová (Bul.) 14,18, 2. Mirieli Santosová (Braz.) 13,81, 3. Davisleydi Velazcová (Kuba) 13,78

výška: 1. Karyna Tarandová (Biel.) 192, 2. Sommer Leckyová (Ír.) 190, 3. María Fernanda Murillová (Kol.) 190



juniori



800 m: 1. Solomon Lekuta 1:46,35, 2. Ngeno Kipngetich (obaja Keňa) 1:46,45, 3. Eliott Crestan (Bel.) 1:47,27

4x400 m: 1. Taliansko (Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti) 3:04,05, 2. USA 3:05,26, 3. Veľká Británia 3:05,64

3000 m prek.: 1. Takele Nigate (Et.) 8:25,35, 2. Leonard Kipkemoi Bett (Keňa) 8:25,39, 3. Getnet Wale (Et.) 8:26,16

disk: 1. Kai Changová (Jam.) 62,36, 2. Yauheni Bahucki (Biel.) 61,75, 3. Claudio Romero (Čile) 60,81

Tampere 15. júla (TASR) - Na 17. MSJ atlétov v Tampere sa najúspešnejšou výpravou stala Keňa s medailovou bilanciu 6-4-1 pred Jamajkou 4-5-3 a USA 3-8-7. V bodovaní prvých ôsmich miest však dominovali USA 155 pred Keňou 112 a Jamajkou 101, Slovensko sa zásluhou 4. Gabriely Gajanovej (800 m) a 5. Emmy Zapletalovej (400 m prek.) zaradilo s 9 bodmi na 37. priečku.Z nedeľných finálových disciplín zaujal finiš na 100 m prek, o zlate Američanky Jonesovej pred Jamajčankou Andersonovou rozhodli milimetre, pri zhodnom čase 13,01 i tisícinách 0,002 sa podrobne študoval foto finiš.