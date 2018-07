West Ham získal v klubovom rekorde Brazílčana Andersona z Lazia Rím

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. júla (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United získal z Lazia Rím brazílskeho stredopoliara Felipeho Andersona. Suma za prestup vo výške 35 miliónov libier (asi 39,6 milióna eur) je rekordnou v histórii "kladivárov". S novým zamestnávateľom podpísal štvorročný kontrakt.Pre tím nového kouča Manuela Pellegriniho je to už siedma letná posila. Do West Hamu prišli aj brankár Lukasz Fabianski, obrancovia Ryan Fredericks, Fabian Balbuena, Issa Diop a stredopoliari Jack Wilshere a Andrej Jarmolenko. Dvadsaťpäťročný Anderson prestúpil do Lazia v roku 2013 zo Santosu a v 177 dueloch nastrieľal 34 gólov.