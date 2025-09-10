Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. septembra 2025

Juraj Blanár hovorí po incidente s dronmi v Poľsku o vážnej eskalácii



Minister zahraničných vecí vyjadril Varšave solidaritu a podporu, situácia je podľa neho neprijateľná.



Zdieľať
Juraj Blanár hovorí po incidente s dronmi v Poľsku o vážnej eskalácii

Blanár považuje ruské drony na poľskom území za narušenie územia.

„To, čo sa udialo počas ostatného útoku dronov, ktoré poľská strana zostrelila na svojom území, Slovenská republika vníma ako vážne zhoršenie situácie a eskalácie,“ povedal Blanár s tým, že verí, že sa situácia vysvetlí a napätie nebude ďalej eskalovať.

Verí, že ruské drony na poľskom území mali skončiť na ukrajinskom území a neprišli do Poľska s cieľom zaútočiť.

Poukázal na akútnu potrebu mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. Nechcel špekulovať, či vníma hrozbu pre Slovensko – pripomenul, že Slovensko nie je dostatočne protivzdušne chránené. „Ale zatiaľ nemáme informácie, že by niečo také mohlo nastať,“ povedal.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor: Poľsko zostrelilo ruské drony, zvažuje aktiváciu článku 4 zmluvy NATO. Sú náznaky, že išlo o úmysel (10. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinami
<< predchádzajúci článok
Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor: Poľsko zostrelilo ruské drony, zvažuje aktiváciu článku 4 zmluvy NATO. Sú náznaky, že išlo o úmysel

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 