|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. septembra 2025
Juraj Blanár hovorí po incidente s dronmi v Poľsku o vážnej eskalácii
Minister zahraničných vecí vyjadril Varšave solidaritu a podporu, situácia je podľa neho neprijateľná.
Zdieľať
Blanár považuje ruské drony na poľskom území za narušenie územia.
„To, čo sa udialo počas ostatného útoku dronov, ktoré poľská strana zostrelila na svojom území, Slovenská republika vníma ako vážne zhoršenie situácie a eskalácie,“ povedal Blanár s tým, že verí, že sa situácia vysvetlí a napätie nebude ďalej eskalovať.
Verí, že ruské drony na poľskom území mali skončiť na ukrajinskom území a neprišli do Poľska s cieľom zaútočiť.
Poukázal na akútnu potrebu mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. Nechcel špekulovať, či vníma hrozbu pre Slovensko – pripomenul, že Slovensko nie je dostatočne protivzdušne chránené. „Ale zatiaľ nemáme informácie, že by niečo také mohlo nastať,“ povedal.
Súvisiace články:
Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor: Poľsko zostrelilo ruské drony, zvažuje aktiváciu článku 4 zmluvy NATO. Sú náznaky, že išlo o úmysel (10. 9. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinami
Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinami
<< predchádzajúci článok
Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor: Poľsko zostrelilo ruské drony, zvažuje aktiváciu článku 4 zmluvy NATO. Sú náznaky, že išlo o úmysel
Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor: Poľsko zostrelilo ruské drony, zvažuje aktiváciu článku 4 zmluvy NATO. Sú náznaky, že išlo o úmysel