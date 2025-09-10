|
Streda 10.9.2025
Úvodná strana
|
10. septembra 2025
Ruské drony narušili poľský vzdušný priestor: Poľsko zostrelilo ruské drony, zvažuje aktiváciu článku 4 zmluvy NATO. Sú náznaky, že išlo o úmysel
Poľský vzdušný priestor narušil veľký počet dronov, povedal premiér Donald Tusk.
Tie, ktoré predstavovali priame nebezpečenstvo, podľa neho zostrelili. „Nie je dôvod na paniku, situácia sa zdá byť pod kontrolou,“ dodal s tým, že Poľsko je pripravené reagovať na útoky a provokácie.
Informoval, že je v neustálom kontakte so spojencami a generálnym tajomníkom NATO. Na ochranu poľského vzdušeného priestoru štartovali aj spojenecké lietadlá.
Poľsko diskutuje o možnosti aktivácie článku 4 Severoatlantickej aliancie. Ten umožňuje členským štátom NATO spoločné konzultácie, ak je podľa akéhokoľvek člena ohrozená jeho územná celistvosť, nezávislosť alebo bezpečnosť.
O ďalšom postupe rokovali poľskí predstavitelia na mimoriadnom zasadnutí vlády a bezpečnostnej rady.
O možnosti aktivácie článku 4 informoval prezident Karol Nawrocki.
„Toto je bezprecedentný moment v dejinách Severoatlantickej aliancie, ale aj v dejinách novodobého Poľska,“ vyhlásil.
Ozbrojené sily mu majú do 48 hodín dodať podrobnú správu o situácii.
Bielorusko tvrdí, že zostrelilo časť dronov a upozornilo na to Poľsko a Litvu. Minsk neuviedol, o čie drony išlo, označil ich za „zablúdené“. Varšava informuje o približne štyroch zostrelených ruských dronoch.
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že do vzdušného priestoru preniklo celkovo 19 dronov, časť z Bieloruska.
Úrady nariadili uzavrieť štyri poľské letiská: dve vo Varšave vrátane Letiska Chopina, v Rzeszowe a Lubline. „Letisko zostáva otvorené, ale v súčasnosti neprevádzkujú žiadne lety,“ vyhlásilo Letisko Chopina vo Varšave. Neskôr tri z nich otvorili, zatvorené zostalo len letisko v Lubline.
Poľskí predstavitelia zatiaľ nehovoria, že išlo o úmyselný útok či provokáciu. K incidentu došlo počas ďalšieho masívneho ruského útoku na Ukrajine, počas ktorého podľa niektorých kanálov vypálili 380 až 400 dronov. Cieľom útokov boli mestá na západe Ukrajiny Luck a Ľviv, no rakety udreli aj na mesto Ivano-Frankivsk asi 160 kilometrov vzdušnou čiarou od Slovenska.
Na mape ukrajinského účtu Tatarigami vidno, že časť z dronov letela do Poľska. Podľa tejto mapy ich vletelo na územie Poľska celkovo 16, ďalšie tri do Bieloruska.
OSINT analytik Jaroslaw Wolski, ktorý sa venuje najmä vojne na Ukrajine, napísal, že podľa neho išlo o cielený ruský let na poľské územie. „Ide jednoznačne o test poľských ozbrojených síl a celého rozhodovacieho reťazca, od vlády a ministerstva obrany až po pilotov a protilietadlový personál. Keďže bolo prijaté rozhodnutie strieľať na drony, znamená to, že niektoré z nich smerovali jasne k väčším mestám, ako sú Zamość alebo Tomaszów Lubelski,“ napísal.
Ukrajinské zdroje podľa neho poukazujú na mnoho náhodných dronov, ktoré mohli padnúť za obeť ukrajinskej elektronickej vojne a v dôsledku toho vleteli na poľské územie.
„Informácie však naznačujú jasnú trasu, ktorou sa ruské drony opäť pokúšali letieť – verím, že to nie je náhoda, zlyhanie alebo výsledok ukrajinskej elektronickej vojny, ale skôr úmyselné trasy naprogramované Rusmi tak, aby prelet nad naším územím obišiel ukrajinskú protivzdušnú obranu a elektronickú vojnu. Verím, že toto rozhodnutie bolo prijaté v Rusku na politickej úrovni v reakcii na uzavretie hraníc s Bieloruskom a ako súčasť eskalácie v súvislosti s (rusko-bieloruskými, pozn. red.) cvičeniami Západ,“ napísal na sieti X.Správu budeme aktualizovať
