Juraj Chvátal prestúpi zo Sparty do Olomouca

Olomouc 14. augusta (TASR) - Slovenský futbalový obranca Juraj Chvátal prestúpi zo Sparty Praha do SK Sigma Olomouc. Presun dvadsaťdvaročného krajného beka musia ešte dotiahnuť po administratívnej stránke, so Sigmou potom podpíše kontrakt do roku 2022.povedal pre oficiálnu stránku klubu športový manažér Ladislav Minář.povedal hráč.Chvátal odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v MŠK Žilina, predtým pôsobil v Slovácku, kariéru odštartoval v Senici.