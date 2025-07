Juraj Cintula, obžalovaný zo streľby na Fica, mieri pred súd. Podľa prokuratúry konal sám a z vlastnej iniciatívy

Cintula čelí obžalobe z teroristického útoku, spis má vyše 6 000 strán

Cintula ide pred súd sám

Objavil sa na fotografii s členom Demokratov, Naď žiadal ospravedlnenie

5.7.2025 (SITA.sk) - Súdny proces s Jurajom Cintulom, ktorý minulý rok strieľal v Handlovej na predsedu vlády Roberta Fica , sa začne na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystric i v utorok 8. júla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že termín pojednávania je vytýčený aj na stredu 9. júla.Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podala v marci na ŠTS na Juraja Cintulu obžalobu pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Trestná vec bola na súde elektronickou podateľňou pridelená predsedovi senátu Igorovi Králikovi . Spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán. Cintula je stíhaný väzobne.Premiéra Roberta Fica ( Smer-SD ) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik Juraj Cintula zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.Obžalovaný Cintula sa pred súd postaví sám, aj keď polícia preverovala aj možnosť, že mal komplicov. Niektorí predstavitelia vládnej koalície ho spájali s opozičnou stranou Demokrati. Urobil tak aj samotný premiér, podľa ktorého bol „ten nešťastník“ produktom nenávisti a bol na útok pripravovaný atmosférou, ktorá bola okolo neho.„Môžeme absolútne oprávnene hovoriť, že išlo o opozičného aktivistu napojeného na politickú stranu Demokrati. Netvrdíme ale, že by dostal nejaký pokyn, že „choď a urob to!“. To určite nie, ale je produktom nenávistnej politiky,“ uviedol Fico v rozhovore pre denník Plus jeden deň v máji tohto roku. Strana Demokrati však spojenie s útočníkom rezolútne odmieta.Dôvodom spájania s týmto politickým subjektom bolo, že sa Cintula objavil na jednej fotografii z výjazdového rokovania Demokratov v Dolnej Krupej v roku 2024 s predsedom trnavskej krajskej organizácie strany Marekom Poloncom. Predseda Demokratov Jaroslav Naď v tejto súvislosti ešte v marci žiadal ospravedlnenie od štátnych predstaviteľov.„Generálna prokuratúra na základe vyšetrovania podala žalobu na jedného jediného človeka, a to strelca z Levíc. Potvrdila tak, že nikto iný ako Juraj Cintula s tým nemá nič spoločné. (Minister vnútra Matúš) Šutaj Eštok a (minister obrany Robert) Kaliňák musia prevziať zodpovednosť za svoje klamstvá o nás a našich členoch, ktoré rozvírili ďalšiu špirálu nenávisti,“ skonštatoval Naď.Predseda vlády, ktorý je v procese v pozícii poškodeného, sa takisto pre Plus jeden deň vyjadril, že na súd s útočníkom Cintulom chodiť nebude, s výnimkou nevyhnutnej výpovede. „Ja tam nebudem chodiť, nebudem to pozerať, nevidím na to žiadny dôvod, pretože ten pán nie je problém. Problém je to, ako politické strany a médiá vytvorili atmosféru nenávisti a tá nenávisť pokračuje aj teraz,“ vyhlásil v máji premiér.