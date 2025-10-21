|
21. októbra 2025
Juraj Cintula za streľbu na premiéra Fica nedostal doživotie, ale útok bol teroristickým činom – VIDEO, FOTO
Juraj Cintula už pozná svoj trest za streľbu na premiéra Roberta Fica. Útok podľa
21.10.2025 (SITA.sk) - Juraj Cintula už pozná svoj trest za streľbu na premiéra Roberta Fica. Útok podľa Špecializovaného trestného súdu bol teroristickým činom a atentátnika odsúdil na 21 rokov väzenia. „Je to nespravodlivé," zopakoval Cintula dvakrát po odchode z pojednávacej miestnosti.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, prokurátorka Katarína Habčáková sa vzdala odvolania voči verdiktu, Cintula si však ponechal čas na odvolanie. Ak bude odvolanie podané, rozhodovať bude Najvyšší súd SR.
Portál Aktuality.sk priblížil, že o treste pre Cintulu rozhodol senát v zložení Igor Králik, Rastislav Stieranka a Beata Medveďová. Senát tak neuveril tvrdeniam, že Cintula chcel premiéra Fica iba zraniť.
V deň atentátu 15. mája minulého roku po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, mal útočník pri sebe dva plné zásobníky. Spúšť pritom stláčal aj po tom, čo sa ho ochrankári snažili spacifikovať. Ako spomínaný portál spresnil, obžaloba hovorila o teroristickom útoku, pričom obhajoba o útoku na verejného činiteľa.
Pripadala tak do úvahy aj kvalifikácia skutku ako obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Z toho bol totiž útočník obvinený bezprostredne po zadržaní. Pre prekvalifikovanie skutku na terorizmus mu mohlo hroziť až doživotie.
Juraj Cintula postrelil Roberta Fica po zasadnutí vlády v Handlovej 15. mája minulého roku pred domom kultúry, keď išiel premiér medzi ľudí.
Fica po atentáte okamžite transportovali vrtuľníkom do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Útočník mu spôsobil podľa oficiálnych informácií niekoľko strelných zranení, poranenú mal brušnú dutinu, oblasť ľavého bedra a jeden výstrel mu poranil aj ľavú stehennú kosť a sedaciu časť.
Atentátnika obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra (NAKA) na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe, ale neskôr bol skutok prekvalifikovaný na teroristický útok. Proces sa začal 8. júla na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici a trval osem pojednávacích dní za prísnych bezpečnostných opatrení.
