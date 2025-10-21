Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2025

Premiér Fico a Mohamed Bin Zayed sa zhodli, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie – VIDEO, FOTO


Tagy: Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Rokovanie v Abú Dhabí bolo dvakrát dlhšie, ako bolo v pláne. Podľa premiéra Robert Fica (Smer-SD) mali s prezidentom Spojených arabských ...



Zdieľať
robert fico mohamed bin zayed 676x451 21.10.2025 (SITA.sk) - Rokovanie v Abú Dhabí bolo dvakrát dlhšie, ako bolo v pláne. Podľa premiéra Robert Fica (Smer-SD) mali s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Mohamedom Bin Zayedom o čom rokovať.

Inovatívny prístup ku krajine


„Ak sa stretnú ľudia, ktorých spája rovnaký názor na suverenitu a suverénnu zahraničnú politiku, na národnú identitu, tradície a úprimný záujem spolupracovať, netreba sa čudovať, že ich stretnutie sa môže riadne predĺžiť,“ povedal Fico vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

Premiér vyzdvihol, že prezident Spojených arabských emirátov je známy svojím inovatívnym prístupom ku krajine a čulými vzťahmi so svetovými lídrami - od amerického, čínskeho až po ruského. Značnú časť spoločného rokovania venovali vojne na Ukrajine. „Sme obidvaja presvedčení, že nemá vojenské riešenie. Vkladáme veľké nádeje do samitu Trump - Putin v Budapešti,“ povedal predseda vlády.

Konštruktívny most


Súčasne vyjadril potešenie, že prezident Spojených arabských emirátov príde aj na Slovensko. „Obidvaja máme obrovský záujem, aby medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi bol obrovský konštruktívny most vytvárajúci podmienky na priateľstvo a vzájomne výhodné ekonomické vzťahy,“ doplnil Fico a informoval, že vládne delegácie podpísali aj dva významné dokumenty. Jeden sa týka hospodárskej spolupráce, druhý investícií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Po dlhom osobnom rozhovore s pánom prezidentom som absolútne presvedčený, že sme našli spoločnú vôľu spolupracovať v oblasti dopravnej infraštruktúry, spomeniem aspoň prístav na Dunaji, ale aj v oblasti zbrojárskeho priemyslu, kde sa otvorili dvere slovenským firmám. Dohodli sme konkrétne postupy, aby výsledky došli čo najrýchlejšie,“ priblížil Fico.

Bolo podľa neho teda správne, že vo vládnej delegácii boli spolu s ním aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), minister dopravy Jozef Ráž, minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) a štátni tajomníci ministerstva zahraničných vecí a ministerstva hospodárstva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico a Mohamed Bin Zayed sa zhodli, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Juraj Cintula za streľbu na premiéra Fica nedostal doživotie, ale útok bol teroristickým činom – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Muž sa vybral na Gerlachovský štít, ale nemal dostatočné vybavenie na vysokohorskú túru – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 