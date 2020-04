Juraj Jakubisko oslavuje narodeniny pracovne. V štúdiu dokončuje triky k filmu Perinbaba a dva svety

Na veľké oslavy však nemá čas, a to ani teraz, keď sa aktivity drvivej väčšiny filmárov zastavili. Jakubisko totiž aj napriek súčasnej situácii pracuje a dokončuje trikové scény k svojmu novému filmu Perinbaba a dva svety, ktorým nadväzuje na legendárnu rozprávku Perinbaba.

„Narodeniny musia ísť bokom, jediná oslava, na ktorú sa teraz teším, je tá, ktorá bude po premiére novej Perinbaby v kinách,“ hovorí sám Juraj Jakubisko. „Súčasný stav sa prác na dokončovaní filmu, samozrejme, nepríjemne dotkol, ale napriek tomu pokračujeme a blížime sa k cieľu. Beriem to ako daň za to, že som sa na stará kolena pustil do práce s počítačovými trikmi,“ pokračuje s nadhľadom Jakubisko.

Foto: Bontonfilm

Silným zapojením počítačovo generovaných trikov chce Jakubisko podľa svojich slov novou Perinbabou osloviť aj súčasnú generáciu divákov. „Pôvodná Perinbaba bude mať tento rok presne 35 rokov a nový film pre nových divákov a novú generáciu si vyžaduje aj nový prístup,“ dodáva Jakubisko. Vďaka výhodám súčasných filmových technológií navyše vo filme ožije aj pôvodná Perinbaba s tvárou zosnulej talianskej herečky Giulietty Masinovej.

Premiéra snímky Perinbaba a dva svety je naplánovaná na december 2020.

35. ýročie nemá tento rok iba uvedenie legendárnej Jakubiskovej rozprávky, ale aj svadba Juraja Jakubiska s jeho ženou Deanou, ktorá sa konala v roku 1985. „Darček k tohtoročným narodeninám aj ku všetkým výročiam si dá Juraj sám. A verím, že filmom Perinbaba a dva svety ho dá súčasne nám všetkým,“ hovorí Deana Horváthová-Jakubisková. „Musím povedať, že je obdivuhodné, ako Juraj pristupuje k novým technológiám, nebojí sa ich používať a myslí na to, že pripravuje film pre súčasné mladé publikum. Nebál sa ani obsadiť do hlavnej roly mladého youtubera Lukáša Frlajsa.“

Foto: Bontonfilm

Juraj Jakubisko je jedným z posledných mohykánov Československej novej vlny a tvorca medzinárodného významu, o ktorom sa učia študenti filmových fakúlt po celom svete. Známy je aj obdiv Federica Felliniho k jeho filmom.

Za svoj život získal Juraj Jakubisko a jeho filmy viac než 90 ocenení po celom svete, niekoľko čestných uznaní mu udelili napríklad na filmovom festivale v Benátkach.

Medzi jeho najznámejšie diela patria Vtáčkovia, siroty a blázni, epos Tisícročná včela, komédia Nevera po slovensky alebo Sedím na konári a je mi dobre, Nejasná správa o konci sveta a práve kultová rozprávka Perinbaba, z ktorej sa stala neodmysliteľná vianočná klasika.

Posledným filmom Juraja Jakubiska v slovenských kinách bola rekordne navštevovaná Bathory, ktorej návštevnosť do dnešného dňa žiadny iný slovenský film neprekonal.

PERINBABA A DVA SVETY vzniká v produkcii spoločnosti J&J JAKUBISKO FILM EUROPE.

Hudbu k filmu skladá Ondřej Soukup a Jan Jirásek.