Juraj Kliment sa vzdal členstva v súdnej rade, kandidoval aj na post generálneho prokurátora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Juraj Kliment sa v piatok vzdal členstva v Súdnej rade SR . Pre agentúru SITA to potvrdila jej hovorkyňa Veronika Müller . Sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) kandidoval na pozíciu generálneho prokurátora.Za kandidáta do čela prokuratúry si nakoniec poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 3. decembra vybrali prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku . Ten získal podporu 132 poslaneckých hlasov a do novej funkcie ho musí vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová Podľa medializovaných informácií bol Kliment najvážnejším konkurentom Žilinku pri voľbe kandidátov na generálneho prokurátora. Svoju podporu mu vyjadril aj predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ).