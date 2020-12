Korupcia na súdoch v Žiline: Súd uznal päť obžalovaných za vinných a väčšinou uložil podmienky

Pokuty za desaťtisíce eur

Ovplyvňovanie rozhodnutí na súdoch

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - V kauze korupcie na žilinských súdoch v piatok Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal za vinných všetkých piatich obžalovaných.Trojici obžalovaných, a to konkrétne Františkovi Tóthovi známemu ako „Veľký Fero“, Ľubošovi M. a Františkovi S. známemu ako „Malý Fero“ uložil súd podmienečné tresty.V prípade Antona Bajdíka súd uložil súhrnný nepodmienečný trest v dĺžke tri roky, keďže obžalovaný si už odpykáva trest v inom prípade. Patrikovi Murzovi súd uložil finančný trest. Pätica sa na predošlom pojednávaní 20. novembra priznala k trestným činom prijímania úplatku a podplácania.V prípade Františka Tótha súd uložil trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na päť rokov. Takisto má zaplatiť pokutu 100-tisíc eur. Pokiaľ by tak neurobil, súd ako náhradný trest určil dva roky väzenia. Ľubošovi M. súd vymeral tri roky väzenia s odkladom na dva roky.Takisto má zaplatiť finančný trest vo výške 10-tisíc eur. Náhradný trest v prípade nezaplatenia predstavuje šesť mesiacov vo väzení. V prípade Františka S. označovaného za príslušníka žilinského podsvetia uložil súd trest dva roky väzenia s odkladom na tri roky bez finančnej pokuty. Finančný trest v prípade Patrika Murzu súd vyčíslil na 8-tisíc eur. V prípade nezaplatenia by ho čakalo 12 mesiacov väzenia.V prípade Tótha, Murzu a Bajdíka je verdikt súdu právoplatný, keďže práva na odvolanie sa vzdali oni aj prokurátor. Ľuboš M. a František S. si ponechali zákonnú lehotu na vyjadrenie. V prípade Tótha zároveň prokurátor súhlasil s prepustením z väzby.František T. a Ľuboš M. čelili v tomto prípade obžalobe pre trestné činy prijímania úplatku a zvyšní obžalovaní obžalobe z podplácania. Podľa prokuratúry „Veľký Fero“ a Ľuboš M. vo viacerých prípadoch preberali finančné dary v hodnote tisícov až desaťtisícov eur, ktoré neskôr poskytovali sudcom žilinských súdov.Tí mali za finančné čiastky ovplyvniť rozhodnutia v prejednávaných veciach. Išlo napríklad o rozhodnutia o prepustení z väzby, o podmienečnom prepustení z výkonu trestu a tiež zabezpečenie oslobodenia spod obžaloby. Finančné prostriedky za týmto účelom im v niektorých prípadoch dali práve Patrik M., Anton B. a František S.Sudcovia, ktorí podľa policajného vyšetrovania finančné čiastky preberali, sú stíhaní v rámci akcie Plevel.