Juraj Krúpa prezliekol kabát, po odchode z klubu OĽaNO už je u sulíkovcov v SaS (video)

29.7.2022 - Juraj Krúpa po odchode z poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vstupuje do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) . Oznámil to na piatkovej tlačovej konferencii.„Odchod z klubu OĽaNO som urobil po zrelej úvahe a dlhšom uvažovaní, ale zároveň musím povedať, že považujem tento môj krok za logické vyústenie. V OĽaNO som nevnímal, že tam mám hodnotový priestor," povedal Krúpa. Dodal, že sa teší na spoluprácu so stranou SaS, s ktorej hodnotami sa stotožňuje.Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že Krúpa bude novým tímlídrom strany pre obranu, ale jej členom zatiaľ nebude.