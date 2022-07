Vysoký zárobok takmer za nič? Pri lákavých ponukách letných brigád treba byť obozretní, radia personalisti

Zahraničie je stále lákavé

Dopredu neplaťte a všetko si overte

Osobnému stretnutiu v kaviarni sa vyhnite

Nezabudnite na pracovnú zmluvu



cestovné doklady mať rozhodne vždy pri sebe a nikomu ich neodovzdávať,



v zálohe mať aj kópiu cestovných dokladov a zdravotného preukazu,



mať pri sebe aj fyzicky, nielen v mobile, kontakt na príslušnú slovenskú ambasádu v danej krajine a tiež na svojich rodinných príslušníkov,



zostať po celý čas v kontakte s rodinou.



29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Školský rok sa už blíži k záveru a tak si množstvo študentov, no nielen ich, hľadá pre seba tú najlepšiu brigádu. Počas leta by chceli čo najviac zarobiť, užiť si príjemný kolektív, nazbierať množstvo nových poznatkov aj zaujímavých skúseností. Na čo si dať pozor pri hľadaní letnej brigády? Čo odporúča odborníčka z personálnej agentúry? A na ktoré veci je potrebné myslieť ešte pred brigádou?Medzi najlepšie platené brigády už dlhodobo patria tie, ktoré vyžadujú odborné zručnosti, jazykovú znalosť, prípadne predchádzajúcu prax v odbore. Ide predovšetkým o ponuky z oblasti informačných technológií, personalistiky, marketingu či administratívy. Zbystriť svoju pozornosť by však uchádzači mali, ak v inzeráte absentuje náplň práce alebo je natoľko všeobecná, že si ani nevedia predstaviť, akú prácu by mali vykonávať."Rovnako je potrebné si dávať pozor na ponuky brigád, ktoré ponúkajú nadštandardne vysoký zárobok a vzbudzujú dojem, že za toto vysoké ohodnotenie nevyžadujú skoro žiadnu pracovnú aktivitu," radí. Podozrivé sú tiež inzeráty, v ktorých chýba názov a kontakt na zamestnávateľa, prípadne pracovnú agentúru, ktorá prácu sprostredkúva.Aj napriek tomu, že je Slovensko súčasťou Európskej únie, letná brigáda doma sa oplatí menej, ako tá v zahraničí. Stále obľúbené a vyhľadávané je Španielsko s ponukou práce v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu a hotelierstve. Sezónne práce v pohostinstvách a na kúpaliskách, prípadne brigády týkajúce sa upratovania či údržby záhrad sú pre Slovákov lákavé v susednom Rakúsku, zaujímavé ohodnotenie v lete je možné tiež v Česku, Nemecku alebo Veľkej Británii."Brigády v zahraničí študenti nevyhľadávajú len kvôli ich lepším zárobkom, je to pre nich tiež šanca, ako si zlepšiť svoje jazykové znalosti," vysvetľuje R. Zalubel a dodáva: "Najmä medzinárodné spoločnosti uprednostňujú kandidátov, ktorí už majú skúsenosti zo zahraničia alebo z medzinárodného prostredia. Po nástupe do klasického zamestnania sa totiž jednoduchšie adaptujú na medzinárodné prostredie. Takáto brigáda v zahraničí sa tak dá chápať aj ako vhodná prax popri štúdiu."V dnešnej dobe je už bežné, že uchádzači hľadajú brigádu na internete cez pracovné portály alebo sociálne siete, prípadne cez inzeráty v tlači. V zmysle zákona o službách zamestnanosti si však domáce agentúry od uchádzačov nesmú brať odmenu za sprostredkovanie práce v zahraničí. Štandardné je, že si agentúra dohodne úhradu od partnera v zahraničí, pre ktorého záujemcov na brigádu hľadá."Ak teda v inzeráte vidíte lákavú ponuku, no požadujú od vás zálohu alebo akékoľvek vstupné poplatky dopredu, v najčastejšom prípade ide o podvod," upozorňuje šéfka bratislavskej pobočky Grafton Renáta Zalubel. Preto by mali záujemcovia o brigádu v prvom rade inzeráty pozorne čítať a zamyslieť sa nad tým, či vzbudzujú seriózny dojem, či je inzerát napísaný správne v slovenskom jazyku a bez gramatických chýb.Odborníčka v každom prípade radí, aby si uchádzači vždy poriadne preverili spoločnosť, ktorá brigádu ponúka. Nejde len o overenie uvedených kontaktov v inzeráte. Sústrediť by sa mali najmä na to, či ide o reálnu firmu, ktorá je dohľadateľná na internete. Mala by teda mať vlastnú webovú stránku so všetkými kontaktmi, vrátane IČO. Rovnako by o nej malo byť možné nájsť informácie v Obchodnom registri, Finančnej správe či na iných online platformách, ktoré poskytujú overené – finančné aj účtovné - dáta o slovenských firmách.Seriózne pracovné či sprostredkovateľské agentúry sú pre uchádzačov najjednoduchšou voľbou najmä kvôli tomu, že ich vedia správne nasmerovať a postarať sa o všetko potrebné. Takáto agentúra štandardne pozve záujemcov na pracovný pohovor a požiada ich o zaslanie životopisu."Ak spoločnosť, ktorá zaujímavú brigádu ponúka, nevie uchádzač nájsť na internete, má virtuálne sídlo a jeho zástupca sa s ním chce stretnúť v kaviarni obchodného centra, ide o jasný varovný signál. Uchádzačom veľmi odporúčam najmä osobné stretnutie v sídle spoločnosti a reagovať na ponuku len takých spoločností, ktoré majú dlhú firemnú históriu a sú známe a overené. Určite nie také, ktoré vznikli tento či minulý rok a o ktorých vedia nájsť príliš málo informácií," hovorí Renáta Zalubel a pridáva ešte jeden tip: "Mali by sa tiež pokúsiť priamo spojiť s uchádzačmi, ktorí v minulosti cez danú agentúru pracovali či vycestovali na brigádu do zahraničia. Pozor však, aby to neboli falošné profily na sociálnych sieťach, ale reálni ľudia."Keď si už agentúru uchádzač poriadne overí, mal by ju požiadať o zaslanie pracovnej zmluvy a potvrdenia o tom, že je poistená proti insolventnosti – a to v dostatočnom predstihu, ako na brigádu nastúpi. Je potrebné trvať na písomnej forme zmluvy či dohody a zároveň optimálne aj na tom, aby bola osobne, teda fyzicky, podpísaná oboma zmluvnými stranami.Zmluva by mala obsahovať osobné údaje o uchádzačovi, obchodné údaje sprostredkovateľskej firmy, základné údaje o budúcom zamestnávateľovi, informácie o náplni a mieste práce, tiež o mzdových podmienkach a výplatnom termíne. Jej súčasťou by mali byť aj práva a povinnosti záujemcu aj zamestnávateľa a informácie o tom, kedy sa dá od zmluvy odstúpiť. Sprostredkovateľská agentúra by na nej mala tiež uviesť kontaktnú osobu, na ktorú sa môže pracovník obrátiť v prípade problémov. "Ak pracovná agentúra takúto zmluvu vydať nechce, odporúčam od danej ponuky radšej upustiť. Je to totiž veľmi neštandardné správanie, ktoré si profesionálna agentúra rozhodne nedovolí," radí odborníčka.Ak všetko vyzerá v poriadku, zmluva je podpísaná a uchádzači vycestujú do zahraničia, profesionáli majú pre nich ešte pár odporúčaní:Presná štatistika podvodných ponúk s brigádami neexistuje, no stále tu sú firmy či jednotlivci, ktorí sa radi obohatia na úkor ostatných. Kreativita, ako získať od ľudí peniaze, nepozná medze, preto je potrebné byť stále obozretný.Informačný servis