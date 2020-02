Juraj Kucka v Serie A strelil gól, jeho Parma si po remíze rozdelila body s Cagliari

Serie A 2019/2020



22. kolo - sobota



Bologna - Brescia 2:1 (1:1)

Góly: 43. Orsolini, 89. Bani – 36. Torregrossa (z pok. kopu)

Nikolas Špalek (Brescia) nenastúpil.



Cagliari - Parma 2:2 (1:1)

Góly: 19. J. Pedro, 54. Simeone - 42. Kucka, 90.+ Cornelius

Juraj Kucka (Parma) odohral celý zápas a v 42. min vyrovnal na 1:1.



1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka prispel k remíze Parmy na ihrisku Cagliari 2:2 v rámci 22. kola talianskej Serie A vyrovnávajúcim gólom. Tridsaťdvaročný stredopoliar si nabehol na center z pravej strany, domáci obrancovia nedokázali loptu odvrátiť a on ju poslal do bránky, vďaka čomu vyrovnal na priebežných 1:1. Pre Kucku to bol tretí presný zásah v sezóne.