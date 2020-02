Tatarova jediná strela skončila v bránke, Chárov Boston strelil šestku a Černák získal dve plusky (video)

Carey Price preskočil Kena Drydena

2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Piati slovenskí hokejisti si zahrali v bohatom 14-zápasovom sobotňajšom programe NHL. Tomáš Tatar sa gólom podieľal na domácom triumfe Montrealu nad Floridou (4:0), celkovo ich v tejto sezóne nastrieľal už devätnásť. Boston s kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom zvíťazil na ľade Minnesoty 6:1.Halák mal úspešnosť zásahov 96,2%. Víťazstva sa dočkal aj obranca Martin Marinčin, jeho Toronto potrebovalo predĺženie na domáci triumf nad Ottawou 2:1.Montreal doma nedovolil Floride ani raz skórovať. Brankár Carey Price mal 29 zákrokov a pripísal si 47. shutout kariéry. V historickom poradí gólmanov Montrealu mu v tejto štatistike patrí už tretia priečka, keď preskočil Kena Drydena."Je to výborné a pre mňa výnimočné. Rozprával som sa s Kenom, veľmi mi pomohol. Toto je asi tretia sezóna, v ktorej sa mi nedarí podľa predstáv, aj preto som vďačný za jeho pomoc," uviedol Carey Price na webe NHL.Veľký podiel na triumfe Montrealu v šiestom z posledných ôsmich zápasov mal obranca Jeff Petry, ktorý asistoval pri každom zo štyroch gólov svojho tímu. Tomáš Tatar zasa ukázal skvelú efektivitu, keď na gól premenil jedinú strelu na bránku. V 34. min zvýšil vedenie Canadiens na 3:0, keď profitoval z výbornej prihrávky Philipa Danualta spoza bránky a z ideálnej pozície pred bránkoviskom prekonal Sergeja Bobrovského.Slovenský krídelník bodoval v treťom zápase po sebe, v ostatných piatich súbojoch si pripísal 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie. Z 53 zápasov v tejto sezóne vydoloval 47 bodov a je jasne najproduktívnejší hráč Montrealu ako aj Slovák v NHL. "V tomto zápase sme hrali dobre od prvej minúty až do samého konca. Hráme pre fanúšikov a tí sa tešia z našich víťazstiev," uviedol Tomáš Tatar v rozhovore na klubovej stránke Canadiens.Na pripomenutie, že jeho tím stále figuruje až na 11. priečke vo Východnej konferencii a zároveň piatej v tabuľke tímov usilujúcich o dve voľné karty do play-off, Tatar odpovedal: "Nádej umiera posledná. Momentálne hráme dobre a do konca sezóny je ešte 29 zápasov. Stať sa môže čokoľvek. Veľa zápasov hráme proti tímom zo svojej divízie a môžeme ich zdolávať. Stále máme šancu."Momentálne ide karta aj Bostonu. "Medvede" vyhrali na ľade Minnesoty hladko 6:1 aj vďaka 25 zákrokom Jaroslava Haláka a štyrom bodom obrancu Toreyho Kruga. Dvadsaťosemročný Američan strelil dva góly a na ďalších dvoch sa podieľal asistenciou. Kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 19:51 min s bilanciou 1 strela na bránku, 2 trestné minúty.Český útočník David Pastrňák strelil v presilovke 38. gól sezóny a opäť sa osamostatnil na čele poradia najlepších strelcov NHL o gól pred Alexandrom Ovečkinom. Rodák z Havířova pridal aj dve asistencie a v tabuľke produktivity mu so 75 bodmi patrí tretia priečka. Boston vyhral tretíkrát v sérii a po štvrtý raz z posledných piatich zápasov.V tabuľke Východnej konferencie je o bod druhý za lídrom Washingtonom. "Myslím si, že si začíname uvedomovať, aké dôležité je víťaziť v tejto fáze sezóny. Predtým vo Winnipegu sme vyhrali odlišným spôsobom, ale je dôležité, že zvládame rôzne typy zápasov," uviedol Torey Krug, cituje ho portál nhl.com.Obranca Martin Marinčin sa vrátil do zostavy Toronta a počas 15:36 min si pripísal 2 strely na bránku, 1 "hit" a 1 mínusový bod. Podľa TSN Marinčin v zostave nahradil Travisa Dermotta, ktorý ochorel. Toronto splnilo úlohu favorita proti Ottawe, ale zvíťazilo až po predĺžení 2:1.Víťazný gól strelil v presilovke Mitchell Marner. Prihral mu William Nylander, ktorý predĺžil bodovú sériu na sedem zápasov. Počas nej dosiahol päť gólov a štyri asistencie. "Súper hral mimoriadne tvrdo, ale vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Bol pre nás dôležitý a som rád, že sme ho zvládli," zhodnotil tréner Toronta Sheldon Keefe.Dallas vyhral na ľade New Jersey 3:2 po predĺžení a to aj bez slovenského obrancu Andreja Sekeru. Kapitán slovenskej reprezentácie na vlaňajších majstrovstvách sveta v Košiciach sa v krátkom čase už druhýkrát ocitol iba medzi zdravými náhradníkmi.O triumfe hostí rozhodol Joe Pavelski, ktorý skóroval prvýkrát v posledných deviatich zápasoch. Proti Devils však bodoval v ôsmom zápase za sebou vrátane šiestich gólov."Mattias Janmark predviedol rýchlosť a utvoril si šancu. Ja som sa len dostal k odrazenému puku. Niekedy sa veci vyvinú tak ako teraz. Proti Devils sa mi zvykne dariť," uviedol 35-ročný Pavelski pre portál NHL.Súboj San Jose - Tampa Bay sa skončil triumfom hostí 3:0. Skvelá obrana Lightning aj so slovenským bekom Erikom Černákom nedovolila domácim ani raz skórovať. Brankár Curtis McElhinney si pripísal shutout s 30 zákrokmi. Černák mal tradične bohatý štatistický zápis.Počas vyše 19 minút na ľade štyrikrát vystrelil na bránku súpera, pridal aj dva bodyčeky a tri zablokované strely. Na konci mal dva plusové body.Tampa Bay je na štvrtom mieste Východnej konferencie NHL, bodovo sa už dotiahla na tretí Pittsburgh. Tímu San Jose patrí až 13. priečka na Západe s náskokom 5 bodov pred posledným Los Angeles.* Zdeno Chára odohral 19:51 min, 1 strela na bránku, 2 trestné minúty,* Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 59:57 min, 25 zákrokov z 26 striel, úspešnosť 96,2%* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 12:53 min, 1 gól, 1 strela na bránku, 1 plusový bod* Martin Marinčin (Toronto) odohral 15:36 min, 2 strely na bránku, 1 "hit", 1 mínusový bod* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:11 min, 4 strely na bránku, 2 "hity", 3 zablokované strely, 2 plusové body* Andrej Sekera (Dallas) bol medzi náhradníkmi