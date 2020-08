Juraj Sagan si pripísal štvrtý titul majstra Slovenska a potvrdil nadvládu Saganovcov

Bez dostatočnej praxe

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na slovenskej cyklistickej scéne nič nové. Už desať rokov na nej dominujú bratia Saganovci a to aj vtedy, keď slávnejší Peter chýba. Vtedy ho zastúpi starší brat Juraj. Na domáce tituly je to aktuálne 6:4 pre Petra.Sobotňajšie preteky s hromadným štartom na spoločnom šampionáte Čechov a Slovákov v Mladej Boleslavi ukázali, že slovenskí pretekári tímu BORA - hansgrohe aj bez Petra Sagana sú stále o stupeň vyššie ako domáca elita z Dukly Banská Bystrica.A to Juraj Sagan Erik Baška nie sú klasikári, ani jazdci pre celkové poradie.Juraj Sagan nemal v tomto špecifickom "koronavírusovom" roku dostatočnú pretekovú prax. Sám pred MSR a ČR spochybnil svoju formu, o to väčšia bola jeho radosť z obhajoby vlaňajšieho titulu.Kým však vlani v Trnave mal veľkú oporu v bratovi Petrovi, tentoraz si musel poradiť s početnou enklávou jazdcov z Dukly Banská Bystrica sám.Na 192 km vo zvlnenom teréne cyklisti absolvovali aj 2700 nastúpaných metrov a preteky boli najmä v daždivom závere výrazne selektívne.Juraj Sagan sa dostal do rozhodujúceho úniku a tam ako jediný Slovák ako-tak dokázal držať krok s najlepšími Čechmi.V poslednom z deviatich okruhov mu odišli, do cieľa prišiel o 1:14 min za českým šampiónom Adamom Ťoupalíkom, ale slovenský titul získal s náskokom 2:14 min pred tímovým kolegom Baškom.Tretí najlepší Slovák, pretekár Dukly Banská Bystrica Lukáš Kubiš, zaostal o 2:34 min."Mal som pred štartom zmiešané pocity. Tento rok som nemal veľa štartov, ani na Czech Tour to nebolo veľmi dobré. Nevedel som, čo od toho čakať. Ale jazdilo sa mi dobre. Našťastie sa aj trochu ochladilo, nebola taká horúčava. Som rád, že som to zvládol, ustál to a veľmi si cením tento titul. Stál ma veľa síl a aj ma motivoval na ďalšiu robotu v tejto náročnej sezóne," komentoval Juraj Sagan na špecializovanom webe cycling-info.sk.Už o tri dni čaká na Juraja Sagana európsky šampionát vo francúzskom Plouay. Opäť tam bude chýbať brat Peter, šampión z roku 2016, preto bude Juraj jedným z lídrov slovenskej výpravy v Bretónsku.Okruh s troma kratšími stúpaniami a dĺžkou 13,65 km absolvujú muži v kategórii elite dokopy trinásťkrát.Na štarte by nemali chýbať také cyklistické veličiny ako Belgičan Greg van Avermaet , Nór Alexander Kristoff , Brit Mark Cavendish či Holanďan Mathieu van der Poel "Myslím si, že ak by sa jednému z nás podarilo skončiť na 20. až 25. priečke, bol by to úspech, aj keď nám Peťo chýba. Trať by nám tam mohla vyhovovať, resp. mne aj Erikovi Baškovi. Možno sa niektorému z našich chalanov podarí dostať do úniku a mohlo by to dobre dopadnúť," uviedol Juraj Sagan smerom k ME 2020.Starší zo Saganovcov by v septembri nemal chýbať na pretekoch Okolo Slovenska (16.- 19. 9.), absolvovať by mal aj ardénske klasiky v Holandsku a Belgicku."Pokiaľ nebudú etapové preteky v Číne, ktoré sú naplánované na november, moje posledné preteky by mali byť Paríž - Roubaix," doplnil Juraj Sagan pre Cycling Info.