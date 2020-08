Dallas so Sekerom začal úspešne sériu proti Coloradu, zažiarilo elitné trio Stars (video)

Radulov prvou hviezdou zápasu

Avalanche prišli o brankára

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prvý slovenský hokejista už má za sebou úvodný zápas série 2. kola play-off NHL a bol úspešný. Obranca Andrej Sekera bol súčasťou tímu Dallasu vo víťaznom súboji nad Coloradom 5:3 v prvom semifinále Západnej konferencie.Sekera odohral iba 11:33 min, ale s dvoma plusovými bodmi a vyše minútou odohranou v oslabení bol platným hráčom víťazného tímu trénera Ricka Bownessa.Prvou hviezdou zápasu sa stal Alexander Radulov. Ruský krídelník oba strelecké pokusy na bránku premenil na góly a pridal aj jednu asistenciu. Jeho zásah z polovice druhej tretiny na 4:2 bol víťazný.Elitné útočné trio Stars Alexander Radulov, Jamie Benn, Tyler Seguin odohralo skvelý zápas s troma gólmi a piatimi asistenciami."Vždy keď sa tomuto triu podarí streliť gól už v úvode, rozbehne sa správnym smerom. Vtedy ich len treba nechať hrať. Bez nich by sme sa nikam nedostali," poznamenal tréner Dallasu na webe NHL.Na druhej strane Coloradu nepomohli dva góly a asistencia ich najproduktívnejšieho hráča Nathana MacKinnona."Boli súťaživejší ako my, ale bol to len jeden zápas. Potrebujú ešte tri víťazstvá a my budeme dobre pripravení už na najbližší duel číslo 2," poznamenal MacKinnon, ktorý je so 16 bodmi lídrom kanadského bodovania play-off.Colorado v sobotu okrem víťazstva prišlo aj o svoju brankársku jednotku Philippa Grubauera. Nemecký gólman inkasoval trikrát z desiatich striel, kým v 24. min nešiel nútene z ľadu. Vyzerá to na zranenie ľavej nohy."Má nejaký problém a nemohol pokračovať. Je to zlá správa, až čas ukáže, aká dlhá bude jeho absencia. Neočakávam však, že už zajtra bude späť na ľade," informoval tréner Colorada Jared Bednar.Séria medzi Dallasom a Coloradom pokračuje druhým zápasom v pondelok 24. augusta.