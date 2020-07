Juraj Široký bol v slovenskom hokeji 25 rokov, oslava storočnice HC Slovan Bratislava bude už bez neho

Najprv ako viceprezident Slovana Harvard, neskôr aj ako šéf SZĽH

18.7.2020 - Predajom HC Slovan Bratislava do rúk Rudolfa Hrubého sa končí štvrťstoročné pôsobenie Juraja Širokého v klube aj celom slovenskom hokeji. Začínal ako sponzor, viceprezident, neskôr bol spoločník, prezident a napokon majiteľ klubu HC Slovan.Klub oslávi storočnicu už bez Juraja Širokého, ktorý popri pôsobení v Slovane viedol aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Oficiálny web SZĽH pripravil nekomentovaný prierez 25 rokov slovenského a bratislavského hokeja s Jurajom Širokým. Agentúra SITA z neho vybrala podstatné časti.V roku 1993 sa hokejový Slovan rozhodol pracovať samostatne, po oddelení od TJ v jeho názve pribudla skratka HC. Až 11. apríla 1994 vznikla spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej prvými spoločníkmi boli Dušan Pašek, Vladimír Paštinský a Ján Stanovský.O rok neskôr sa v klube prvýkrát objavil Juraj Široký. Harvardská investičná spoločnosť, v ktorej bol predseda predstavenstva, sa v apríli 1995 stala hlavným sponzorom hokejového klubu, ktorý sa na sedem rokov premenoval na Slovan Harvard. Juraj Široký sa zároveň prvýkrát dostal aj do manažmentu klubu, dnes už nebohý Dušan Pašek bol prezident, Juraj Široký viceprezident.Dvojica mužov začala úzko spolupracovať, v marci 1997 spoločne navýšili základný vklad v spoločnosti s ručením obmedzeným a prevzali opraty klubu úplne do svojich rúk. Spoluprácu prerušila tragická smrť Dušana Pašeka 14. marca 1998. V tom čase bol bývalý skvelý útočník už aj prezidentom SZĽH. Po jeho smrti zväz dočasne prevzal Ján Stanovský a od 20. júna 1998 Juraj Široký.Počas sezóny 1998/99 už bol Juraj Široký prezidentom HC Slovan Harvard. Klub sa postupne transformoval, 24. júla 2002 vznikla akciová spoločnosť.Akcionárom sa stal Juraj Široký. Úvodné základné imanie bol 1 milión slovenských korún, od 24. novembra 2011 bolo vydaných 1569 kmeňových akcií v listinnej podobe na meno v celkovej výške 520 908 eur. Juraj Široký naďalej vystupoval v pozícii prezidenta klubu."Počas svojho šéfovania úzko spolupracoval s riaditeľmi či generálnymi manažérmi klubu Vladimírom Paštinským, Jánom Stanovským, Marošom Krajčim, Patrikom Zimanom a Jurajom Bakošom. Hlavnými trénermi klubu počas Širokého éry v bratislavskom tíme boli Dušan Žiška, Ernest Bokroš, František Hossa, Jaroslav Walter, Miloš Říha, Július Šupler, Ľubomír Pokovič, Ján Jaško, Rostislav Čada, Zdeno Cíger, Antonín Stavjaňa, Pavel Hynek, Štefan Mikeš, Petri Matikainen, Vladimír Országh, Eduard Zankovec a Roman Stantien," napísal portál hockeyslovakia.sk.Počas pôsobenia Juraja Širokého v klube získal Slovan osemkrát titul majstra SR (1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012), dvakrát bol korunným princom (1999, 2010), štyrikrát skončil v semifinále a vybojoval bronzové medaily (1996, 2001, 2004, 2009).V roku 2012 Široký priviedol Slovan do Kontinentálnej hokejovej ligy. Vzhľadom na veľké finančné problémy v nej vydržal sedem sezón, dvakrát sa počas nich dostal do play-off (2013, 2016), vždy však s rýchlym koncom v prvom kole s moskovskými klubmi Dinamom a CSKA. S dlhmi voči hráčom či partnerom musel klub bojovať aj po odchode z Kontinentálnej hokejovej ligy. Nedoplatky sú aj príčinou predaja klubu, ktorý na budúci rok bude oslavovať storočnicu.Slovan za Širokého éry hral aj v Európskej hokejovej lige, v ročníkoch 1996/97 , 1997/98 a 1999/2000 sa rozlúčil vo štvrťfinále. V roku 2008 skončil na turnaji Super Six šiestich európskych majstrov v Petrohrade na 3. mieste, keď prehral s Magnitogorskom 1:2 po nájazdoch a zdolal MODO Hockey 4:1. V januári 2004 vyhrali belasí pod vedením Ľubomíra Pokoviča finálový turnaj Kontinentálneho pohára v Gomeli.Juraj Široký zastával počas rokov 1998 až 2011 funkciu prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, štyri roky bol aj členom Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).Slovensko získalo počas tohto obdobia tri medaily zo seniorských svetových šampionátov elitnej kategórie (striebro v Petrohrade 2000, zlato v Göteborgu 2002, bronz v Helsinkách 2003), bronz na MS hráčov do 20 rokov (1999) a tiež dve medaily na svetovom šampionáte 18-ročných (1999 - bronz, 2003 - striebro).V roku 2013 udelili Jurajovi Širokému titul čestný prezident SZĽH.