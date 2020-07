Legendárny Casillas ukončí kariéru a vráti sa do Realu Madrid, bude poradca prezidenta Péreza

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Legendárny španielsky futbalový brankár Iker Casillas sa vracia do Realu Madrid . Nie však v pozícii gólmana, v madridskej organizácii bude pôsobiť ako poradca prezidenta "bieleho baletu" Florentina Péreza Tridsaťdeväťročný Casillas má za sebou hviezdnu kariéru v Reale Madrid (1999-2015) aj v španielskej futbalovej reprezentácii (2000-2016). Päť domácich majstrovských titulov, tri triumfy v Lige majstrov s tímom "Los Blancos", ale najmä titul majstra sveta a dva tituly majstra Európy so španielskym národným tímom nesú v sebe pečať jeho brankárskych rukavíc.Avšak 1. mája 2019 sa Casillasovi už ako hráčovi FC Porto takmer zrútil svet. Počas tréningu ho zradilo srdce a aj keď sa z najhoršieho dostal rýchlo, dlhší čas mu trvalo, kým sa mentálne nastavil na to, že sa ocitol blízko smrti. Očakáva sa, že s návratom do Madridu na konci aktuálneho ročníka 2019/2020 zároveň oficiálne oznámi ukončenie hráčskej kariéry. Má sa tak udiať 1. augusta po finálovom zápase Portugalského pohára proti Benfice Lisabon Casillas mal v pláne v tomto roku uchádzať sa o post prezidenta Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF). Napokon od zámeru upustil, no v budúcnosti by sa k tomuto plánu chcel vrátiť. Nedávno sa zviditeľnil aj tým, že po skončení krízy spôsobenej koronavírusom chce zorganizovať benefičný zápas medzi "starými pánmi" Realu Madrid a FC Barcelona . Vyzbierané peňažné prostriedky majú pomôcť tým, ktorí sú najviac postihnutí pandémiou v Španielsku.