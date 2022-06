Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár sa spolu vybrali na dovolenku do Turecka

Šimona Nemca a Trojicu mladých slovenských hokejistov Juraja Slafkovského Filipa Mešára má za sebou mimoriadne náročná sezóna a pred sebou majú ešte júlový draft nováčikov do zámorskej NHL.

V prvej polovici júna si našli chvíľu voľna, ktorú sa rozhodli vyplniť spoločnou dovolenkou v Turecku. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)

Spoločná dovolenka

Absolvovali pohovory

13.6.2022 (Webnoviny.sk) -"Jasné, že sa už máme dosť, ale zároveň sa máme veľmi radi. Nevadí nám ani to, že nás bude Filip stále otravovať,“ poznamenal s úsmevom Juraj Slafkovský pred odletom z Košíc."Na spoločnú dovolenku sme sa všetci tešili. Potrebujem trochu vypadnúť z reality, pretože toho hokejového bolo už naozaj veľmi veľa. Potom príde draft, development kemp a podobné veci. Bude to opäť náročné a trochu oddychu preto padne vhod. Určite nebudeme robiť nič aktívne. Chceme sa iba vyhrievať, slniť a oddychovať. Aj keď som pozeral predpoveď počasia a vyzerá to skôr na dažďový prales ako na slnečné pobrežie,“ pokračoval podľa HockeySlovakia.sk.Slafkovský s Nemcom absolvovali na prelome mesiacov Scouting Combine v americkom Buffale, kde absolvovali aj pohovory so zástupcami klubov NHL."Užil som si každý pohovor. Každý bol v niečom špeciálny, neboli tam žiadne zákerné otázky. Niektorí predstavitelia klubov boli odmeranejší, iní otvorenejší. Prekvapila ma azda len otázka, aké by som bol mimo ľadu zviera. Povedal som, že by som bol vlk. Všetci sú totiž levi a ja chcem byť iný,“ prezradil najužitočnejší hráč februárových ZOH v čínskom Pekingu.Pred draftom nemá konkrétne očakávania. "Uvidíme 7. júla. Teraz sa to odhadnúť nedá. Videl som nejaké draftové prognózy. Niektoré dávajú vyššie mňa, iné Šimona. To je však úplne jedno. Ja budem rád, ak niekto z nás prekoná ten rekord Mariána Gáboríka. To by bolo pre slovenský hokej super. Hlavne, nech si jedného dňa obaja zahráme NHL,“ dodal Slafkovský. Len na doplnenie, Gaboríka si v 2000 vybral klub Minnesota Wild z tretej pozície.