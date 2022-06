Tampa Bay útočí na prvý majstrovský hetrik po 40 rokoch. Colorado je pre nás obrovská výzva, hovorí Stamkos

Proti budú hráči Colorada Avalanche , ktorí sa prebojovali do finále play-off po dlhých 21 rokoch. Séria plná hviezd na oboch stranách odštartuje v stredu v Denveri.

Černák už vyrovnal zápis Marián Hossu , ktorý hral tiež v troch finále za sebou (2008 až 2010). Tri tituly v profilige bez prerušenia zatiaľ žiaden Slovák nezískal.

Veľká výzva pre Tampu

Úžasný tím

Víťaz Stanleyho pohára

14.6.2022 (Webnoviny.sk) -"Nie je tajomstvom, že majú skvelých hráčov a teraz sa konečne dostali do finále. Majú neuveriteľnú kombináciu skúsených hráčov, hviezd, tvrdých hráčov a brankára. Je to pre nás veľká výzva," povedal o finálovom súperovi kapitán Tampy Steven Stamkos Lightning zvíťazili v 11 sériách play-off za sebou. Tri finálové účasti za sebou dosiahli pred nimi naposledy hráči Edmontonu Oilers v rokoch 1983 až 1985.Floridský tím útočí celkovo na svoj štvrtý Stanleyho pohár, ten prvý získal v roku 2004 aj Slovák Martin Cibák . "Lavína" má zatiaľ stopercentnú úspešnosť vo finále play-off, uspela v ňom v rokoch 1996 aj 2001."Stále nie sme na konci cesty, ale tento tím je úžasný. Znova sme vo finále a máme šancu dokázať niečo výnimočné. Nevieme, čo sa stane v najbližších 10 až 14 dňoch, ale vieme, že do toho dáme všetko. Preto sme sa opäť dostali tak ďaleko, je radosť byť súčasťou takého tímu. Veríme jeden druhému vždy, keď ideme na ľad. Aj keď niekto neskóruje, pomôže tímu inak. Je to o bránení, blokovaní striel a obetovaní sa, nikto sa nesťažuje na svoju pozíciu v tíme. Všetci hráme najlepšie ako vieme aj za hráča, ktorý sedí vedľa nás v šatni," dodal Stamkos."Každý tím sa snaží dostať do play-off, zostať v ňom čo najdlhšie a niečo v ňom dosiahnuť v každej sezóne. O nich sa hovorí ako o jednom z najlepších tímov v lige. Potom to ukážu aj na ľade," uviedol na margo svojho finálového súpera tréner Colorada Jared Bednar Jeho zverenec Erik Johnson zažil veľa náročných rokov v klube z Denveru, ktorý dlho nedokázal prejsť cez druhé kolo play-off."Mali sme lepšie aj horšie obdobia. V ostatných sezónach sme sa približovali k nášmu cieľu. Nikdy neviete, či neprídu zranenia alebo iné okolnosti a či dostanete takúto šancu," uvedomuje si americký obranca.Šesťnásobný víťaz Stanleyho pohára Mark Messier vie, čo je nevyhnutné pre úspech v play-off NHL."Dôvera je všetkým. Musíte veriť, že každý urobí na ľade správne rozhodnutie. To je krása hokeja v play-off, lebo nikto nemôže zvíťaziť sám. Každý hráč potrebuje, aby ten vedľa neho odviedol svoje maximum. Musíte veriť tomu, že vaši spoluhráči pracujú na každom detaile, aby boli čo najlepší," myslí si člen Hokejovej siene slávy, ktorý získal päť titulov s Edmontonom Oilers (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) a jeden s New Yorkom Rangers (1994).