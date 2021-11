Jurčo mení zámorie za KHL, posilní rady Barysu a majú sa od neho učiť mladí hráči

Najprv hral za "červené krídla"

Posilnenie kádra

4.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Jurča sa minimálne nateraz rozhodol uzavrieť zámorskú kapitolu svojej kariéry. Dvadsaťosemročný košický rodák sa totiž na zmluve do konca aktuálnej sezóny dohodol s kazašský účastníkom KHL Barysom Nur-Sultan. "Očakávame, že športovec k nám pricestuje počas nasledujúceho týždňa, kedy je na programe asociačná prestávka," informoval oficiálny web Barysu. V tejto sezóne Tomáš Jurčo nebol súčasťou žiadneho klubu, na svojom konte však má tri štarty vo farbách národného tímu SR v úspešnej kvalifikácii o postup na ZOH 2022.Tomáš Jurčo medzi seniormi ešte nehral na klubovej úrovni mimo Severnej Ameriky. Odchovanec košického hokeja bol v zámorí od leta 2009. Najprv strávil tri sezóny v juniorskej QMJHL (Saint John Sea Dogs), v NHL po ňom v júni 2011 siahol Detroit Red Wings v druhom kole z 35. miesta.V profilige hral Jurčo najprv za "červené krídla", neskôr aj za Chicago Blackhawks Vegas Golden Knights . V NHL si pripísal spolu 221 štartov s bilanciou 22 gólov a 31 asistencií, v play-off pridal 10 duelov (1+1)."Jeho príchod síce pre nás nie je záchrana, ale v prvom rade posilnenie kádra. Nový hráč má skúsenosti z MS a naši mladí hráči ako Dinmuchamed Kajyržan či Ansar Šajchmeddenov sa od neho majú čo naučiť. V Baryse to vždy tak fungovalo, že keď prišli do klubu hráči, ktorí v NHL nielen hrali, ale tam aj strieľali góly, vždy sa od nich je čo naučiť," okomentoval angažovanie Tomáša Jurča hlavný kouč Barysu Jurij Michajlis podľa webu shaiba.kz.V Baryse mal hrať s číslom 92, nosil ho napríklad počas pôsobenia v Edmonton ale aj v AHL. Najčastejšie doteraz hrával s trinástou, na drese však občasne mával aj čísla 9, 26 či 28. Tomáš Jurčo reprezentoval Slovensko na MS v rokoch 2015, 2016 a 2018, predstavil sa tiež na ZOH 2014 v Soči.Počas aktuálneho leta sa na tému svojej budúcnosti príliš nechcel vyjadrovať, napokon vymenil zámorie za KHL. Jurča v minulosti často sužovali zranenia a má za sebou už aj niekoľko operácií.