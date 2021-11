Milan Škriniar strelil svoj prvý gól v Lige majstrov, bol víťazný a venoval ho dcére (video)

Víťazný gól venoval dcérke a rodine

Škriniar ukázal zmysel pre útočenie

Dôležité víťazstvo Interu Miláno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ak chceli futbalisti Interu Miláno stále pomýšľať na postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov , museli v stredu v Tiraspole zvíťaziť. Náročnú úlohu splnili a moldavského nováčika najprestížnejšej európskej klubovej súťaže zdolali rovnakým výsledkom ako doma na San Sire 3:1.Výrazne k tomu prispel aj slovenský obranca Milan Škriniar , ktorý v 66. minúte strelil druhý a ako sa neskôr ukázalo aj víťazný gól hostí na Stadionul Sheriff v Tiraspole. Gréckeho brankára domácich Georgiosa Athanasiadisa prekonal na dvakrát po rohovom kope a predchádzajúcej hlavičke spoluhráča z obrany Stefana de Vrija."Očakávali sme, že súper bude uzatvárať priestory na ihrisku a vyrážať do protiútokov. Do druhého polčasu sme nastúpili s väčším odhodlaním a podarilo sa nám otvoriť ich obranu. Môj gól venujem dcére a svojej rodine. Veľmi dôležité bolo, že sme zostali trpezliví. V posledných zápasoch sme našli správnu rovnováhu na ihrisku. Do bránenia sa zapájajú všetci hráči a tak je to správne," vyhlásil Milan Škriniar na webe Európskej futbalovej únie (UEFA). Škriniar strelil prvý gól v hlavnej fáze európskych futbalových súťaží, v tejto sezóne rozvlnil sieť už po tretí raz. Predtým dvakrát sa mu to podarilo v talianskej Serie A , kde jeho tím obhajuje majstrovský titul.Slovenský obranca bol podľa talianskeho webu SempreInter.com v stredu večer opäť jedným z najlepších na ihrisku, hoci tentoraz nemusel veľa brániť. Dvadsaťšesťročného rodáka zo Žiaru nad Hronom ohodnotil známkou 7, vyššiu mal len chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič , ktorý sa stal mužom zápasu podľa UEFA."Hráči Interu mali väčšinu času loptu na svojich kopačkách, preto Škriniar nemal vzadu veľa práce. O to viac mohol ukázať svoj zmysel pre útočenie a bol za to patrične odmenený," napísal spomenutý taliansky zdroj.Inter Miláno má po druhom víťazstve v tabuľke D-skupiny Ligy majstrov sedem bodov a najmä sa dostal na druhé miesto o jeden bod pred Šeriff Tiraspol. Lídrom skupiny je deväťbodový Real Madrid po tesnom víťazstve nad ukrajinským Šachtarom Doneck (2:1).Taliansky tím útočí na postup do vyraďovacej časti LM po desiatich rokoch. "Dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo. Dve kolá pred koncom sme stále v hre o postup a to je najpodstatnejšie," podotkol Škriniar pre Inter TV.Hráči s prezývkou "nerazzurri" musia teraz prehodiť výhybku a opäť sa skoncentrovať na domácu najvyššiu súťaž. Už najbližšiu nedeľu ich čaká v Serie A slávne milánske derby, do ktorého pôjdu s úmyslom zvíťaziť a znížiť súčasný náskok AC na druhom mieste tabuľky zo siedmich na štyri body."Derby je vždy náročný zápas. AC je pred ním v lepšej pozícii, ale my pôjdeme za troma bodmi," uzavrel Škriniar.