Jurzyca: Slovensko by dopadlo veľmi zle, ak by nevstúpilo do Európskej únie

Možnosti slovenských občanov

Slovensko sa od vstupu do EÚ posunulo vpred

Prvé roky boli úspešné

Prehĺbenie jednotného trhu

30.4.2024 (SITA.sk) - Podľa slovenského europoslanca Eugena Jurzycu má slovenské členstvo Európskej únii niekoľkonásobne viac výhod ako nevýhod. Tvrdí, že to dokáže objektívne porovnať, keďže prežil veľkú časť svojho života v socializme.„Myslím si, že by sme dopadli veľmi zle, ak by sme nevstúpili do Európskej únie,“ rozhovoril sa Jurzyca pred zástupcami slovenských médií na nedávnom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu.„Prežil som veľkú časť života v socializme. Ani sa mi nesnívalo, že raz budem žiť vo svete, ktorý vyzerá takto. Ja viem, že možno mladým sa to zdá málo, ale je to obrovská vec,“ dodal Jurzyca.Niekdajší minister školstva vraví, že vďaka vstupu do EÚ, ktorého 20. výročie si Slovensko pripomína v stredu 1. mája, môžu slovenskí občania cestovať, študovať aj pracovať v zahraničí, máme obchody plné tovarov či služby, o akých sa nám v minulosti nesnívalo.„Nadávame na zdravotníctvo, ale je kvalitnejšie, než bolo v minulosti. Napríklad tiež žijeme dlhšie... Je to vidno na číslach. Prišli sme do Únie, rozbehli sa nám hospodárske rasty. Teraz už tá hra je o inom. O tom, aby sme sa snažili spolu riadiť Úniu tak, aby bola úspešná,“ dodal Jurzyca.Neskôr v samostatnom rozhovore pre agentúru SITA povedal, že hoci niektorí ľudia nadávajú na to, ako vyzerá Slovensko, naša krajina sa od vstupu do EÚ výrazne posunula vpred.„Tesne pred vstupom vládla u nás skupina v zložení Mečiar Slota a tak ďalej... A bola aj taká atmosféra. Predsa len, vtedy nebolo jasné, či porazíme mafiu. Úplne takéto základné veci.“Pripomenul, že prvé roky po vstupe Slovenska do EÚ boli mimoriadne úspešné.„Mali sme svetovo rekordné hospodárske rasty. To pozitívne vplýva na zdravotníctvo, školstvo aj vzťahy vo verejnosti. Bol to veľký posun a potom sme sa zasekli, zhruba v polovici tohto obdobia. Teraz sa nie veľmi posúvame, ale verím tomu, že si to vydiskutujeme. Asi už nezažijeme také pozitívne skoky ako na začiatku členstva, ale posun vpred môžeme zažiť."Podľa Jurzycu najdôležitejšou vecou, za ktorú by Slovensko malo bojovať v rámci EÚ, je väčšie prehĺbenie jednotného trhu.„To je ten diamant Európskej únie. Vidíme však, že to nezvládame. Nemáme to ani v spoločnosti vydiskutované, že týmto smerom musíme bojovať,“ skonštatoval Jurzyca pre agentúru SITA.