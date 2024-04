Propalestínske protesty eskalujú, demonštranti obsadili budovu na Kolumbijskej univerzite (video)

Skupinová žaloba voči Kolumbijskej univerzite

Univerzity sa snažia nájsť riešenie



30.4.2024 (SITA.sk) - Desiatky demonštrantov obsadili v utorok ráno jednu z budov Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Hamilton Hall obsadili takmer 12 hodín po tom, čo vypršalo ultimátum, aby demonštranti opustili protestný stanový tábor v areáli univerzity alebo čelili dočasnému vylúčeniu.Incident je najnovšou eskaláciou propalestínskych protestov, ktoré sa rozšírili po univerzitách naprieč Spojenými štátmi. Protesty nútia vysoké školy premyslieť svoje finančné väzby na Izrael, ako aj ich podporu slobody prejavu. Niektorí židovskí študenti tvrdia, že protesty prerástli do antisemitizmu a boja sa vkročiť na akademickú pôdu.Kolumbijská univerzita je v epicentre protestov a už čelí aj federálnym žalobám. Skupinová žaloba v mene židovských študentov viní univerzitu z porušenia dohody, keďže napriek sľubom podľa nich nedokáže udržať bezpečné vzdelávacie prostredie. Žaloba tiež napáda rozhodnutie školy prejsť na dištančné vzdelávanie a žiada, aby súd nariadil, aby univerzita poskytla študentom bezpečie.Medzičasom právna skupina zastupujúca propalestínskych študentov chce od Úradu pre občianske práva amerického ministerstva školstva, aby prešetril dodržiavanie zákona o občianskych právach z roku 1964 zo strany univerzity za zaobchádzanie s nimi.Univerzitné protesty proti vojne Izraela a militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy a jej rastúcemu počtu obetí si vyžiadali zatýkanie. Počet zatknutí sa už blíži k tisícke. V pondelok zatkli desiatky ľudí na univerzitách v Texase, Utahu alebo Virgínii.Univerzity sa snažia nájsť riešenie na to, ako vyčistiť stanové tábory pred nadchádzajúcimi promóciami. Niektoré sa obracajú na rokovania s demonštrantmi, iné dávajú ultimáta, hrozia vylučovaním a prikláňajú sa skôr k použitiu sily.Zriedkavý prípad je však Northwestern University , ktorá sa s demonštrujúcimi študentmi a pedagógmi dohodla, že umožní pokojné demonštrácie do 1. júna a výmenou za to oni odstránia všetky stany okrem stanu s pomocou a obmedzia oblasť na demonštrácie len pre študentov a zamestnancov univerzity, ak tá nerozhodne inak. S organizátormi protestu rokuje aj Juhokalifornská univerzita.Protesty na iných miestach neutíchajú a študenti protestujú napríklad aj na Harvardovej , Yalovej či Pennsylvánskej univerzite