Justiční čakatelia by mohli čiastočne nahradiť odchádzajúcich sudcov

Bratislava 12. septembra (TASR) - Inštitút justičných čakateľov sa má nanovo upraviť. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Justiční čakatelia majú čiastočne nahradiť sudcov odchádzajúcich do dôchodku.Zmeny sa majú dotknúť aj výberového konania na funkciu justičného čakateľa. Zároveň sa má vďaka novele zvýšiť poplatok pre školiteľa justičných čakateľov. Ministerstvo chce tak zabezpečiť dostatočné množstvo vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania. Tí môžu podľa rezortu nahradiť odchádzajúcich sudcov.Príplatok pre školiteľa sa má podľa návrhu zvýšiť z 30 eur mesačne na 100 eur mesačne. Doterajšia suma príplatku nie je podľa rezortu spravodlivosti adekvátna ani motivačná vzhľadom na rozsah agendy, ktorú školiteľ rieši.Návrh upravuje aj predpoklady a požiadavky na vymenovanie do funkcie justičného čakateľa. Novou právnou úpravou sa má v nadväznosti na požiadavky zabezpečiť dostatočné množstvo vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania. Tí môžu podľa rezortu nahradiť odchádzajúcich sudcov.Ministerstvo tiež navrhuje komplexný spôsob úpravy výberového konania na funkciu justičného čakateľa. Zmeny majú garantovať transparentnosť a objektivitu výberových konaní a následne tiež kvalitu vybraných uchádzačov.