USA nakrátko predbehli S. Arábiu a stali sa najväčším vývozcom ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. septembra (TASR) - USA nakrátko predbehli Saudskú Arábiu a stali sa najväčším vývozcom ropy. Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).Agentúra vo svojej správe skonštatovala, že globálny dopyt po rope odoláva ekonomickým tlakom. Podporujú ho nižšie ceny komodity, ktoré sú dôsledkom bohatej ponuky, zvlášť z USA. Spojené štáty v júni dokonca nakrátko vytlačili Saudskú Arábiu z pozície najväčšieho svetového vývozcu ropy, keďže ich produkcia prudko vzrástla, nad 3 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne.Ceny ropy, ktoré sú v súčasnosti o 20 % nižšie ako pred rokom, predstavujú podporu pre spotrebiteľov, uviedla IEA vo svojej mesačnej správe.Agentúra so sídlom v Paríži potvrdila svoj odhad rastu svetového dopytu po rope v roku 2019 o 1,1 milióna barelov/deň a na budúci rok o 1,3 milióna barelov denne, pričom nepredpokladá ďalšie prerušenie obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou. Poukázala aj na zmiernenie napätia okolo Iránu.Obnovenie ťažby v USA po hurikáne Dorian spolu s prudkým nárastom produkcie v Brazílii a v Severnom mori prispelo k strmému zvýšeniu produkcie v štátoch, ktoré nie sú členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), dodala IEA.Podľa agentúry produkcia v štátoch mimo OPEC sa v roku 2020 zvýši na 2,3 milióna barelov/deň, čo bude o 400.000 barelov viac ako v tomto roku. Dopyt po rope od OPEC by mal v prvej polovici roka 2020 dosiahnuť 28,3 milióna barelov denne. To je o 1,4 milióna barelov/deň menej ako ropný kartel vyprodukoval tento rok v auguste.Tento nesúlad môže prinútiť OPEC a jeho spojencov vrátane Ruska, aby prehodnotili svoj pakt o obmedzení ťažby. Naruší to aj rovnováhu na trhu, kde sa môže vrátiť značný prebytok ponuky nad dopytom, čo vytvorí tlak na ceny, uviedla IEA. Vybalansovanie trhu v roku 2020 tak bude veľmi náročné, dodala agentúra.