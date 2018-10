Justiční zamestnanci chcú v októbri vstupiť do ostrého štrajku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. október (TASR) – Justiční zamestnanci chcú vyhlásiť tento mesiac ostrý neobmedzený štrajk. Žiadajú vyššie platy a stabilitu na súdoch. Požiadavky by sa podľa nich dosiahli schválením zákona o justičnej štátnej službe. Do štrajku môže vstúpiť až 4500 zamestnancov, hrozí tak kolaps súdov, priblížila pre TASR podpredsedníčka Odborového zväzu justície SR Mária Rusňáková.uviedla Rusňáková. Nápor práce justičných zamestnancov je podľa nej obrovský, zatiaľ čo finančné ohodnotenie je na úrovni minimálnej mzdy a menej. Za problém označila aj veľkú fluktuáciu osôb na týchto pozíciách.vysvetlila Rusňáková. Ako ďalej priblížila, sudcovia potrebujú pre svoju prácu kvalitný stabilný manažment, aby sa dalo zabrániť prieťahom na súdoch.Štrajk vyhlasujú ministerstvu financií a vláde SR, ktorá podľa odborového zväzu justície neplní programové vyhlásenie, ktoré spomína aj zastabilizovanie justície.oznámila Rusňáková. Dodala, že do štrajku môže vstúpiť zhruba 4500 zamestnancov, ide o asistentov, tajomníkov, probačných a mediačných úradníkov, vyšších súdnych úradníkov či zamestnancov podateľní.Podľa Rusňákovej hrozí úplné ochromenie súdov.priblížila.Odborový zväz justície SR chce komunikovať s vládou aj s ostatnými predstaviteľmi, ktorí môžu rozhodovať o ďalšom postupe.dodala Rusňáková.Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podporuje požiadavky zamestnancov justície.vyhlásil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Konštatuje však, že finálne slovo bude mať rezort financií. Ten sa k požiadavkám štrajkujúcich momentálne nevyjadruje.uviedol tlačový odbor Ministerstva financií SR.