Zástupcovia EP vítajú pokroky vo vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka v SR

Na archívnej snímke sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny na Námestí SNP v Bratislave v utorok 27. februára 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Štrasburg 2. októbra (TASR) – Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani víta pokrok vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Štrasburgu.Vzatie do väzby štyroch obvinených z vraždy víta aj šéfka delegácie poslancov EP, ktorá nedávno zavítala na Slovensko, Sophie in 't Veldová (Aliancia liberálov a demokratov za Európu).uviedla pre slovenské médiá v Štrasburgu. Ocenila prácu vyšetrovateľov a spoluprácu so slovenskými zainteresovanými inštitúciami.konštatovala.Veldová si myslí, že k vyšetreniu prispel aj nátlak zo strany EP. Zároveň však upozornila, že existujú problémy, ktoré sú hlboko zakorenené na Slovensku. Niektorí politici, ktorí po vražde novinára odstúpili, sa podľa nej vrátili na iné pozície. "dodala.Veldová vyjadrila nádej, že aj na Malte, kde bola v októbri 2017 zavraždená novinárka Daphne Caruanová-Galiziová, sa pokročí vo vyšetrovaní prípadu vzhľadom na to, že doteraz boli chytení iba jej vrahovia.uzavrela Veldová.Člen prvej delegácie europoslancov, ktorá navštívila Slovensko, Benedek Jávor zo Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie upozornil na to, že doterajšie indície naznačujú, odkiaľ mohlo prísť zadanie na vraždu.uviedol maďarský europoslanec. Zároveň dodal, že na Slovensku je podľa neho veľký deficit dôveryhodnosti voči vláde a politickým inštitúciám.Ako ďalej uviedol, delegácia, ktorá bola na jar na Slovensku, bola ad hoc delegáciou. Bezprostredne po vražde mala preskúmať situáciu na Slovensku a podať o tom správu EP.uzavrel Jávor.Slovenský europoslanec Boris Zala pripomenul, že EP nebude zasahovať do vyšetrovania, dozerať bude iba na to, aby nedošlo ku konfliktu záujmov. Ivan Štefanec (KDH) priznal, že europoslanci budú aj naďalej sledovať vývoj, aby sa ozrejmilo prípadné politické prepojenie vrážd.uviedol pre slovenské médiá.Štvoricu obvinených poslal v nedeľu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť, o ktorej rozhodne v najbližších dňoch Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru deväť milimetrov.