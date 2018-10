Bratislava 9. októbra (TASR) - Justiční zamestnanci nevstúpia do ostrého štrajku. S ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) dohodli sociálny zmier. Vyhlásil to šéf rezortu po utorkovom rokovaní so zástupcami Odborového zväzu justície SR. Od nového roka sa dohodli na zvýšení platov justičných zamestnancov o 24 percent.