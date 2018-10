Politológovia: Byť straníckym kandidátom je jednoduchšie riešenie

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Prevaha straníckych nad nezávislými kandidátmi medzi uchádzačmi o post v zastupiteľstvách krajských miest naznačuje to, že mnohí z kandidátov si zvolili jednoduchšie a menej prácne riešenie. Zhodli sa na tom politológovia, ktorých oslovila TASR. Všímajú si v tejto súvislosti to, že namiesto splnenia sprísnených podmienok pre nezávislých kandidátov sa mnohí uchýlili ku kandidatúre za marginálne, prakticky neznáme strany.Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied v prípade prevahy straníckych kandidátov hovorí o prekvapení, uznáva, že za tým môže byť zvýšené kvórum na počet podpisov pre nezávislých kandidátov.upozornil. Poukazuje zároveň na to, že v prípade spojenie kandidáta s málo známym politickým subjektom často nejde o žiadne reálne väzby, ale len o ochotu strany poskytnúť svoju pečiatku a tým si zvyšovať svoju dôležitosť.Darina Malová z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si myslí, že ak je menší počet nezávislých kandidátov spôsobený tým, že nedokázali vyzbierať dostatočný počet podpisov, ukazuje to i na fakt, že kandidáti na politikov nie sú veľmi seriózni, lebo nie sú ochotní venovať viac úsilia a získať podporu voličov a občanov cez zbieranie podpisov. Pripomína pritom, že práve takéto priame stretávanie by pomohlo voličom lepšie spoznať a prípadne konfrontovať kandidátov do miestnych a mestských zastupiteľstiev.mieni Malová.Podľa Daniela Kerekesa z Katedry politológie Masarykovej univerzity v Brne mohla mať okrem sprísnenia podmienok na zber podpisov určitý vplyv aj otázka prísnych kampaňových pravidiel, v rámci ktorých to stranícki kandidáti majú výrazne jednoduchšie, keďže časť kampaňovej administratívy môžu nechať na stranu.uviedol Kerekes.Upozorňuje i na to, že kandidovať ako nezávislý môže byť vo veľkých volebných obvodoch náročné a nákladné.naznačil politológ.V prípade kandidátov na poslancov do zastupiteľstiev krajských miest v novembrových komunálnych voľbách prevažujú stranícki nominanti. V niektorých krajských mestách, ako je napríklad Žilina či Banská Bystrica dosahuje počet nezávislých takmer polovicu, no v niektorých je to iba necelá štvrtina (Trenčín, Bratislava, Prešov), dokonca v Košiciach len približne jedna sedmina všetkých kandidátov na mestských poslancov.Uzávierka kandidačných listín bola 11. septembra. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018.